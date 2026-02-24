09:54
USD 87.45
EUR 103.28
RUB 1.14
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

Главы МИД ЕС собрались в Брюсселе, но не смогли согласовать ни новый пакет санкций, ни военный кредит Киеву. Оба решения заблокированы Венгрией, которая требует от Киева возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ситуация с нефтепроводом возмущает и Словакию, которая приостановила аварийные поставки электричества в Украину и сказала Киеву помощи от нее не ждать.

«С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — заявил 23 февраля премьер-минстр страны Роберт Фицо.

Он подчеркнул: это связано с тем, что Киев так и не возобновил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Евросоюзу удалось только продлить на год действие принятых еще в 2022 году санкций.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель намерен запретить въезд в Европу всем российским военным, участвовавшим в боевых действиях в Украине, а численность миссии России при ЕС будет сокращена до 40 человек.

По ее словам, продолжающееся сопротивление со стороны Венгрии ясно показало, что сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС не удастся достигнуть консенсуса.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363226/
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Выборы президента в Украине могут пройти осенью 2026 года, заявили в Раде
Жээнбек Кулубаев обозначил позицию Кыргызстана по вопросу вторичных санкций ЕС
Владимир Зеленский ввел санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко
Ситуация в Украине. Переговоры в Женеве завершились: что сказали главы делегаций
Президент Садыр Жапаров принял депутатов Европейского парламента
Санкции. ЕС настаивает на запрете экспорта станков в Кыргызстан — Bloomberg
Ситуация вокруг Украины. Переговоры в Женеве длились шесть часов и продолжатся
На переговорах России, США и Украины в Женеве будут обсуждать вопрос территорий
Модераторы Telegram за сутки заблокировали более 200 тысяч групп и каналов
Зампред кабмина провел переговоры по санкциям на Мюнхенской конференции
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Амангельдиев объяснил роль Ширшова в&nbsp;переговорах по&nbsp;Верхненарынскому каскаду Амангельдиев объяснил роль Ширшова в переговорах по Верхненарынскому каскаду
Мы&nbsp;должны думать о&nbsp;будущем. Садыр Жапаров о&nbsp;создании следственного комитета Мы должны думать о будущем. Садыр Жапаров о создании следственного комитета
Бизнес
KFC. Повод быть вместе KFC. Повод быть вместе
От&nbsp;Балтии к&nbsp;глобальному FinTech: путь Aventus Group к&nbsp;устойчивому росту От Балтии к глобальному FinTech: путь Aventus Group к устойчивому росту
С&nbsp;праздником 23&nbsp;февраля! Дарим &minus;23&nbsp;процента на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store С праздником 23 февраля! Дарим −23 процента на аксессуары в O!Store
В&nbsp;Бишкеке прошел концерт ко&nbsp;Дню защитника Отечества В Бишкеке прошел концерт ко Дню защитника Отечества
24 февраля, вторник
09:51
В КР на полгода запретили вывоз катализаторов и отходов драгметаллов В КР на полгода запретили вывоз катализаторов и отходов...
09:50
Кыргызстан вводит банковское сопровождение для крупных закупок госпредприятий
09:49
В Кыргызстане вводят новый обязательный знак маркировки для скота
09:49
В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России
09:48
Минэнерго вводит запрет на опасные автономные источники