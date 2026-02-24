В ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против России

Главы МИД ЕС собрались в Брюсселе, но не смогли согласовать ни новый пакет санкций, ни военный кредит Киеву. Оба решения заблокированы Венгрией, которая требует от Киева возобновить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Ситуация с нефтепроводом возмущает и Словакию, которая приостановила аварийные поставки электричества в Украину и сказала Киеву помощи от нее не ждать.

«С сегодняшнего дня, если украинская сторона обратится к Словакии с просьбой о помощи в стабилизации украинской энергетической сети, то такую помощь она не получит», — заявил 23 февраля премьер-минстр страны Роберт Фицо.

Он подчеркнул: это связано с тем, что Киев так и не возобновил поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».

Евросоюзу удалось только продлить на год действие принятых еще в 2022 году санкций.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель намерен запретить въезд в Европу всем российским военным, участвовавшим в боевых действиях в Украине, а численность миссии России при ЕС будет сокращена до 40 человек.

По ее словам, продолжающееся сопротивление со стороны Венгрии ясно показало, что сегодня на встрече министров иностранных дел ЕС не удастся достигнуть консенсуса.