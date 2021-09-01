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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Прошли предварительные слушания в отношении двух депутатов

В Первомайском районном суде Бишкека прошли предварительные слушания по делу «Кумтора» в отношении депутата парламента Алмазбека Баатырбекова и экс-парламентария Исхака Пирматова.

Известно, что их дела рассматривают разные судьи. Ранее Баатырбеков и Пирматов подписали соглашение о сотрудничестве. В связи с этим они находятся под домашним арестом.

Отметим, что Алмазбек Баатырбеков отказался давать какие-либо комментарии журналистам.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, которые пошли на сотрудничество со следствием. Мера пресечения изменена и Омурбеку Бабанову. Он улетел лечиться за рубеж.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».
Ссылка: https://24.kg/vlast/205726/
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