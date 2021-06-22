13:35
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова

В Бишкекском городском суде должно было состояться рассмотрение жалобы адвокатов экс-депутата парламента Исхака Пирматова. Однако заседание не состоялось.

Ранее защита бывшего нардепа подала апелляцию на решение Первомайского районного суда столицы о содержании Пирматова под стражей. Кроме того, адвокаты обжаловали и постановление первой инстанции, согласно которому задержание экс-депутата признано законным.

Суд перенес заседание на 25 июня, поскольку адвокаты потребовали доставить Исхака Пирматова в суд. По их мнению, если бывший депутат не сможет высказать свое мнение, это нарушит его конституционные права.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай ЗулпукаровИсхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражиОни согласились сотрудничать со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198469/
просмотров: 353
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова оставили под стражей
Дело «Кумтора». Между приставами и родственниками Бабанова произошла перепалка
Дело «Кумтора». Депутатов не впустили на меру пресечения Омурбеку Бабанову
Российский мультимиллионер Александр Лебедев побывал на «Кумторе»
Дело «Кумтора». Адвокат Омурбека Бабанова грозится подать в суд на ОТРК за ложь
Дело «Кумтора». Обвинения Омурбека Бабанова несостоятельны, считают сторонники
Дело «Кумтора». Роза Айтматова обеспокоена арестами, напоминающими репрессии
Дело «Кумтора». Политики просят освободить Омурбека Бабанова из-под стражи
Сотрудники Наццентра по предупреждению пыток посетили политиков в СИЗО ГКНБ
Дело «Кумтора». Тайырбека Сарпашева водворили в СИЗО ГКНБ
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к&nbsp;президенту Это зависть. Родственники Омурбека Бабанова обратились к президенту
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;14-18 июня Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 июня
Власти Баткена рассказали, когда возобновят подачу поливной воды в&nbsp;Таджикистан Власти Баткена рассказали, когда возобновят подачу поливной воды в Таджикистан
Бизнес
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
Магистратура в&nbsp;КГИПИ Магистратура в КГИПИ
Как отказаться от&nbsp;вредной привычки и&nbsp;сохранить здоровье: что говорят эксперты Как отказаться от вредной привычки и сохранить здоровье: что говорят эксперты
22 июня, вторник
13:27
Выборы-2020. В ЦИК рассказали, когда партии смогут получить залоговые деньги Выборы-2020. В ЦИК рассказали, когда партии смогут полу...
13:17
Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова
12:51
Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова митингуют у здания ГКНБ
12:47
В Бишкеке 27 выпускников получили золотые сертификаты по ОРТ
12:35
В инфекционной больнице в Бишкеке нет свободных мест для зараженных COVID-19