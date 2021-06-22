Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова

В Бишкекском городском суде должно было состояться рассмотрение жалобы адвокатов экс-депутата парламента Исхака Пирматова. Однако заседание не состоялось.

Ранее защита бывшего нардепа подала апелляцию на решение Первомайского районного суда столицы о содержании Пирматова под стражей. Кроме того, адвокаты обжаловали и постановление первой инстанции, согласно которому задержание экс-депутата признано законным.

Суд перенес заседание на 25 июня, поскольку адвокаты потребовали доставить Исхака Пирматова в суд. По их мнению, если бывший депутат не сможет высказать свое мнение, это нарушит его конституционные права.