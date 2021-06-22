Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова

В Бишкекском городском суде должно было состояться рассмотрение жалобы адвокатов экс-депутата парламента Исхака Пирматова. Однако заседание не состоялось.
Ранее защита бывшего нардепа подала апелляцию на решение Первомайского районного суда столицы о содержании Пирматова под стражей. Кроме того, адвокаты обжаловали и постановление первой инстанции, согласно которому задержание экс-депутата признано законным.
Суд перенес заседание на 25 июня, поскольку адвокаты потребовали доставить Исхака Пирматова в суд. По их мнению, если бывший депутат не сможет высказать свое мнение, это нарушит его конституционные права.
Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.