20:38
USD 84.63
EUR 103.05
RUB 1.16
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Данияра Нарымбаева и Алмазбека Баатырбекова привезли в суд

Экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева привезли в Первомайский районный суд Бишкека.

В суд также доставили бывшего первого вице-премьер-министра Алмазбека Баатырбекова.

По предварительным данным, следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО ГКНБ.

Данияра Нарымбаева и Алмазбека Баатырбекова задержали сегодня в рамках уголовного дела по «Кумтору».

Напомним, 15 мая в офисах ЗАО «Кумтор Голд Компани» были проведены обыски. Позже стало известно, что следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела, возбужденного по факту коррупции. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что есть четыре уголовных дела, связанных с рудником «Кумтор».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Начало июня ознаменовалось громкими арестами. Бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов и Талант Узакбаев водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда также арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов и бывший спикер парламента Асылбек Жээнбеков. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/197074/
просмотров: 717
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Сепаратных переговоров Асылбека Жээнбекова не было — адвокат
Дело «Кумтора». Задержаны Данияр Нарымбаев и Алмазбек Баатырбеков
Дело в отношении президента АУЦА Эндрю Качинса передано в суд
Свободу Бабанову! Количество митингующих в Таласе увеличивается
Бабановго боштондук! В Таласе прошел митинг в поддержку экс-премьера
Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
Дело «Кумтора». Адвокаты подали апелляционную жалобу на арест Омурбека Бабанова
Это абсолютная чушь и абсурд. Омурбек Бабанов о предъявленном обвинении
В Кара-Кульджинском районе проходит мирный марш в поддержку Асылбека Жээнбекова
Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Популярные новости
Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда Каждый день так. Президент показал видео пьяного главы Чуйского областного суда
Аида Касымалиева посетила в&nbsp;СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с&nbsp;достоинством Аида Касымалиева посетила в СИЗО Асылбека Жээнбекова: держится с достоинством
Ситуация на&nbsp;границе. Главы ГКНБ КР&nbsp;и&nbsp;РТ подписали протокол: что в&nbsp;нем отражено Ситуация на границе. Главы ГКНБ КР и РТ подписали протокол: что в нем отражено
Видео с&nbsp;пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик Видео с пьяным судьей. Дамирбек Онолбеков прокомментировал скандальный ролик
Бизнес
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
Страны БРИКС призвали к&nbsp;полному прекращению огня в&nbsp;Афганистане Страны БРИКС призвали к полному прекращению огня в Афганистане
Обращение к&nbsp;главе &laquo;Центерра Голд Инк.&raquo; Скотту Перри направил профком &laquo;Кумтора&raquo; Обращение к главе «Центерра Голд Инк.» Скотту Перри направил профком «Кумтора»
&laquo;Керемет Банк&raquo;: мероприятия НБ&nbsp;КР&nbsp;по&nbsp;оздоровлению дают положительные результаты «Керемет Банк»: мероприятия НБ КР по оздоровлению дают положительные результаты
9 июня, среда
20:32
В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-19. Истекает срок годности В США могут испортиться миллионы доз вакцины от COVID-1...
20:12
Узбекистан построит школу в селе Самаркандек Баткенской области
20:10
Дело «Кумтора». Данияра Нарымбаева и Алмазбека Баатырбекова привезли в суд
20:00
Сегодня в рубрике «Официально»
19:50
В городе Ош двое мужчин до смерти забили приятеля