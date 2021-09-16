Дело «Кумтора». Алмазбек Баатырбеков в больнице, заседание отложено

В Первомайском районном суде Бишкека должно было продолжиться судебное разбирательство в отношении экс-депутата парламента Алмазбека Баатырбекова, обвиняемого в коррупции по делу «Кумтора».

До начала заседания адвокат обвиняемого сообщил, что Баатырбеков лежит в отделении экстренной хирургии Городской клинической больницы. По его словам, обвиняемый будет находиться в больнице еще 10 дней.

Судья Махабат Бекишова перенесла заседание на 29 сентября.

Отметим, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. Обвиняемыми проходили бывший и действующий депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов, последнему уже вынесен вердикт — он приговорен к штрафу. Еще один фигурант дела экс-премьер-министр Омурбек Бабанов отпущен из-под стражи. Также изменена мера пресечения Таланту Узакбаеву, Алмазбеку Баатырбекову.

Под стражей содержатся бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. 3 августа задержан экс-премьер Темир Сариев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Посетивший Кыргызстан бывший президент Аскар Акаев также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».