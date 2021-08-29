Как депутаты призывают отказаться от тоев и сами их проводят

Отказаться от дорогих свадеб и похорон призывали чиновников Кыргызстана депутаты Жогорку Кенеша не раз и не два. Седьмой созыв тоже озаботился расточительством.

Но многочисленные и затратные застолья как продолжались, так и продолжаются. Сами нардепы их организовывают и сами на них продолжают ходить.

Почему парламентарии предлагают ограничить проведение пышных тоев и поминок, но не готовы следовать своим же правилам.

Редакция 24.kg решила напомнить, кто и как устраивал пышные застолья.

Искендер Матраимов

Проводы невесты дочери Искендера Матраимова Нагимай прошли в ресторане «Ала-Тоо». Судя по кадрам, опубликованным в соцсетях, на мероприятии присутствовало не менее 500 человек. Ведущим мероприятия стал тамада Аман Ибраев. Он не раз выходил на митинг в Оше, выступая в поддержку экс-зампредседателя Таможенной службы Райымбека Матраимова (брата Искендера Матраимова), обвиняемого в отмывании преступных доходов.

Гостями торжества стали представители политической элиты страны. Среди почетных гостей можно было заметить посла Кыргызстана в Узбекистане Ибрагима Жунусова, депутатов Бакирдина Субанбекова, Аалы Карашева, Гулькан Молдобекову, Алмазбека Токторова, Жылдыз Мусабекову, главу МИД Руслана Казакбаева, бывшего генпрокурора Эльмурзу Сатыбалдиева, экс-министра внутренних дел Молдомусу Конгантиева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова, спикера легендарного парламента Медеткана Шеримкулова и других.

Камчыбек Ташиев

Спустя несколько дней в том же ресторане прошла свадьба молодеженов. Выяснилось, что отец жениха также является депутатом Жогорку Кенеша.Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев для свадьбы сына Тимурлана выбрал один из залов для торжеств в... государственной резиденции «Ала-Арча».

Отметим, госрезиденция — это режимный объект. Там запрещено проводить мероприятия частного характера: свадьбы, дни рождения, юбилеи и другие торжества.

Об избраннице Тимурлана Ташиева нет данных. Известно только, что она уроженка Ошской области.

На свадьбу пригласили 100 человек. Среди них была певица Самара Каримова. Она выступила и поздравила молодоженов. Пели и развлекали гостей и другие артисты кыргызской эстрады.

У присутствующих на мероприятии отобрали мобильные телефоны и запретили фотографировать.

Ведущим свадьбы был Чынгыз Мырзаев.

Тимурлан Ташиев стал известен широкой общественности в 2013 году. Его тогда подозревали в краже автомобильных колес. Через год дело передали в районный суд Бишкека. Потерпевшие отказались от обвинений. Однако в этом году дело направлено в Октябрьский суд на новое рассмотрение.

Позже журналисты косвенно доказали, что глава ГКНБ живет в Госрезиденции № 1. При этом в администрации президента и Госкомитете нацбезопасности КР не подтвердили, но и не опровергли информацию.

Камчи Кольбаев

Омурбек Текебаев

Вор в законе Камчыбек Асанбек (Камчи Кольбаев) выдал замуж дочь Эркеайым весной этого года. Его зятем стал молодой человек по имени Руслан, которому 25 лет. Тторжество прошло согласно религиозным обрядам. Нике провели в ресторане «Арзу Гранд».Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев тоже выдал дочь Ай-Данек замуж весной — 9 марта.

Свадьба гуляла в ресторане Bellagio Banquet Hall. На мероприятии присутствовало около 100 гостей. В числе приглашенных были спикер легендарного парламента Медеткан Шеримкулов, экс-генпрокурор Аида Салянова, руководитель БНИЦТиО и брат бывшего спикера Жогорку Кенеша Сабырбек Джумабеков, бывший депутат Асия Сасыкбаева, нардепы Каныбек Иманалиев, Бахадыр Сулейманов и другие. Супруга политика и мать невесты Айгуль Текебаева исполнила песню для молодоженов.

Равшан Джеенбеков

Проводы дочери Текебаева проходили в октябре 2020 года в ресторане «Фрунзе». Тогда заведение оштрафовали на 3 тысячи сомов за несоблюдение карантинных мер.Бывший депутат парламента Равшан Джеенбеков женил своего сына Азата 4 апреля. Невесту зовут Айтурган. Ей 23 года. Она окончила Кыргызский государственный национальный университет по специальности международные отношения. Родом из Кара-Кульджинского района Ошской области.

«Традиционное кыз узатуу Айтурган прошло в одном из ресторанов Бишкека. Но мы провели свадьбу дома», — прокомментировал тогда журналистам ныне содержащийся под арестом по кой-ташским событиям обвиняемый Равшан Джеенбеков.

Фото из интернета. Кыз узатуу невестки Равшана Джеенбекова

Садыр Жапаров

Садыр Жапаров во время свадьбы сына Рустама отбывал срок по сфабрикованному, политически мотивированному уголовному делу. Ему удалось встретится со сватами только после октябрьских событий 2020 года, когда власть в стране поменялась.

В Сети опубликовали видео, как Садыр Жапаров встречается со сватами. Роликом поделился адвокат Шарабидин Токтосунов. Мероприятие организовали в селе Саруу Иссык-Кульской области. Рустам Жапаров женился в 2019 году.

Омурбек Бабанов

Экс-премьер-министр Омубек Бабанов в сентябре 2020 года проводил свою старшую дочь Айпери замуж. Торжество прошло в одном из самых дорогих ресторанов Бишкека, расположенном в отеле Sheraton.

Жениха зовут Санжар. Молодежены познакомились в Лондоне во время учебы. Бывший лидер партии «Республика» стал сватом бывшего губернатора Чуйской области Азамата Кангельдиева. Отметим, что последний был также депутатом Жогорку Кенеша от партии «Ата Журт».

Руслан Казакбаев

Глава МИД Руслан Казакбаев, провел свадьбу сына будучи депутатом ЖК. Торжество проходило в столичном ресторане «Консул». Там тоже присуствовал почти весь политический бомонд страны, включая непримиримых политических оппонентов. По данным 24.kg, число гостей составило 800 человек. Келинка главы МИД Ажар родом из Таласской области. Ее семья — представители местной интеллигенции, к политике не имеют никакого отношения.

Во время застолья кто-то сфотографировал Омурбека Бабанова и Омурбека Текебаева вместе с сыном бывшего президента Кадыром Атамбаевым.

Фото из интернета. Омурбек Текебаев, Кадыр Атамбаев и Омурбек Бабанов

А бывший премьер — ныне фигурнат уголовного дела по «Кумтору» даже исполненил песню «Мой друг» в паре с певцом Мирбеком Атабековым и группой депутатов от партии «Республика».