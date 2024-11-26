Топ-10 кыргызских политиков, активно ведущих соцсети. Кто и где популярнее

Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни не только обычных людей, но и политиков. Президенты стран делают заявления с помощью соцсетей, а бизнесмены делятся своими достижениями.

Власти Кыргызстана активно используют соцсети для общения с гражданами. У кого-то миллион подписчиков, а у кого-то меньше 10 тысяч. 24.kg составило подборку политиков Кыргызстана, которые активно используют различные социальные сети.

Садыр Жапаров

В Instagram у главы государства Садыра Жапарова 557 тысяч подписчиков. Президент предпочитает делиться не только официальными мероприятиями, но и личными заметками. Например, одно из его последних видео набрало 1,1 миллиона просмотров. В нем Садыр Жапаров просит кыргызстанцев не мусорить на природе и убирать чужой мусор.

В Facebook у президента другой контент. Там он публикует важные заявления, касающиеся различных законопроектов.

Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ является активным пользователем Facebook. В отличие от других чиновников или политиков, Камчыбек Ташиев установил на аватар фотографию с ребенком в парадной форме. У него более 4 тысяч друзей. Посты он публикует редко. Например, последний, сделанный 13 октября, был в поддержку боксера Дмитрия Бивола. Он написал: «Дима, ты выиграл! У Бивола украли победу. Организаторы и судьи затоптали справедливость. Они даже не понимают цену справедливости!».

До этого глава ГКНБ через Facebook сообщил, что партия «Ата-Журт» не будет участвовать в выборах в местные кенеши.

В Instagram он менее активен: у него около 6 тысяч подписчиков. Последний пост был к Дню независимости Кыргызстана. Сам он подписан на 58 человек.

Каныбек Туманбаев

Если вы думали, что самый популярный политик в социальных сетях — это президент Садыр Жапаров, это не так. У управляющего делами президента Кыргызской Республики Каныбека Туманбаева почти 2 миллиона подписчиков.

Он активно ведет страницу и делится информацией о своей деятельности. Его видео в Instagram набирают от 10 тысяч просмотров.

Акылбек Жапаров

У председателя кабинета министров Акылбека Жапарова стандартные социальные сети. Он публикует итоги официальных встреч и освещает другие мероприятия.





Дастан Бекешев

У депутата Жогорку Кенеша активные аккаунты на всех платформах. Например, есть канал в Telegram, где он голосовыми сообщениями рассказывает о своих планах на день.

В Instagram он снимает смешные самоироничные вайны.

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В Twitter депутат пишет об актуальных проблемах и участвует в обсуждениях с пользователями.

Жанар Акаев

Другой депутат Жогорку Кенеша, Жанар Акаев, также активен в социальных сетях. Он старается публиковать трогательные фотографии и видео с избирателями.

Ранее он активно вел аккаунт в X (бывший Twitter), но после того, как стал депутатом, перестал публиковать посты.

Адахан Мадумаров

После задержания бывшего депутата Адахана Мадумарова его соцсети превратились в платформу для анонсов судебных заседаний и публикаций СМИ о нем.

Позже он стал делать заявления, связанные с различными событиями. Например, перед выборами в местные кенеши он призывал избирателей поддержать партию «Бүтүн Кыргызстан».

Дайырбек Орунбеков

Глава пресс-службы президента в Instagram не так активен, как в Facebook. Если в Instagram он рассказывает о поездках и спорте, то в Facebook публикует важные заявления.

В Facebook у него 22 тысячи подписчиков, в Instagram — всего 7966.

Рамиз Алиев

Вице-мэр столицы Рамиз Алиев стал известным, когда занимал пост директора МП «Тазалык». Чиновник выезжал ночью, чтобы снимать нарушения частных компаний.

Позже вместе с мэром лично выявлял нарушителей, которые не выбрасывают мусор в контейнеры.

Эдиль Байсалов

Заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов сделал основным полем своей деятельности соцсеть X (бывший Twitter). Там он публикует посты, критикует СМИ, спорит с пользователями и делится успехами в экономике.

Обращаю внимание @kloopnews и @economist_kg : я не говорил "все кыргызстанцы хотят поменять". Я сказал, что мы "давно чувствуем". Гимн принимался в спешке. На старый кондовый гимн Кирг ССР срочно наложили новые слова. Его очень трудно петь. Невозможно петь непрофессионалу в… https://t.co/IEXro7OvWA pic.twitter.com/YzYOMhYifS — Edil Baisalov (@baisalov) October 31, 2024

В Facebook у него 1500 друзей, в Instagram — 6958 подписчиков, в X — более 64 тысяч читателей.