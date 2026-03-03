Сколько друзей у президента? Факторы, влияющие на политическое поле страны

После ухода Камчыбека Ташиева и завершения периода дуумвирата политическая система Кыргызстана вступила в этап перестройки. На фоне масштабных кадровых изменений и подготовки к президентским выборам 2027 года формируется новая конфигурация политического поля.

О вызовах, с которыми предстоит столкнуться власти и элитам, рассуждает руководитель Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов.

«Тихая фронда»

«Если один друг уйдет, то за моей спиной более 7 миллионов друзей», — сказал президент Садыр Жапаров после распада дуумвирата.

Надо понимать, что дуумвират как способ государственного управления является, скорее, исключением, чем нормой, и то, что он просуществовал в стране столь долгое время, представляет собой интересный феномен для всего Евразийского региона.

Очевидно, это стало следствием большой уверенности в собственных силах Садыра Жапарова, его личностных качеств, где он не боится сильных персоналий рядом с собой, их предыдущей дружбы с Камчыбеком Ташиевым, а также значительной ролью, которую тот сыграл при переходе власти в 2020 году и в последующие пять лет.

Парадоксально, что во времена дуумвирата, несмотря на, казалось бы, двойственность власти, существенно снизился плюрализм политического поля, в то время как его распад ведет к обратному.

В этом большой плюс и возможности для главы государства, но усложнение системы потребует и повышения разнообразия инструментов работы с ней.

Быстрая и масштабная чистка всех сфер государственного управления в Кыргызстане невольно вызывает ассоциации с турецкой чисткой кадров движения «Хизмет». Политическая судьба президента Реджепа Тайипа Эрдогана, обладающего всей силой государственного аппарата, и его бывшего соратника Фетхуллаха Гюллена, а позже влиятельного оппонента, имеющего разветвленную сеть сторонников по всей стране, известна.

Конечно, Кыргызстан — это совсем другая республика с другими политическими и военными традициями. Но масштаб чисток, можно сказать, сопоставим, и какова будет судьба отечественных политических акторов, никто пока сказать не может.

Очевидно пока лишь то, что целый пласт политического бомонда оказался не у дел, и он в определенной степени перейдет в «тихую фронду», ждущую своего часа. Будет ли она всегда тихой или в какой-то момент поднимет голову, зависит в основном от политических талантов Садыра Жапарова по формированию устойчивого и самовоспроизводящегося политического поля, а также нескольких других факторов.

Успехи и вызовы

Из очевидных на сегодня успехов президента: модернизация налоговых и таможенных процессов, окончательное решение спорных вопросов о границе с Таджикистаном и Узбекистаном, разрушительный удар по ОПГ, взрывной экономический рост и запуск ряда стратегических проектов, способных в будущем вывести Кыргызстан на новый уровень развития.

Последние годы внешняя экономическая конъюнктура была благосклонной к стране (беспрецедентный рост цен на золото, санкции и увеличение в разы экспортно-импортных операций). Но следует понимать, что эти факторы не зависят от КР, и всегда нужно быть готовыми к их изменению.

Внутренняя экономическая политика президента характеризовалась кейнсианским подходом при высоких государственных инвестициях и стимулировании спроса на товары и услуги, что дало несомненный успех. При этом постоянное увеличение роли государства в экономике на определенном этапе может начать давать отрицательный эффект. И здесь экономическая политика республики должна быть гибкой.

Но экономические успехи (рост ВВП) сами по себе — это хоть и очень важный, но зачастую не решающий фактор. Для конкретного гражданина ВВП является, скорее, абстрактным, чем практическим понятием. Людям важнее их личное экономическое положение, а также ощущение наличия или отсутствия справедливости в государственной политике.

Страна может быстро развиваться в экономическом плане. Но политические элиты, группы влияния, а вслед за ними и определенные социальные слои могут быть недовольны своим положением и экстраполировать это на весь социум. Тамерлан Ибраимов

Например, «кустуризация» вызывала неоднозначную реакцию у людей. Многие буквально аплодировали ей, считая, что надо наказать «проворовавшихся буржуев». Однако другие, в основном собственники крупного имущества, бизнесмены, с крайней тревогой воспринимали этот процесс. Еще Никколо Макиавелли в своей работе «Государь» писал: «Люди, скорее, простят смерть отца, чем потерю имущества».

Законность и обоснованность любых карательных мер в целом воспринимаются обществом крайне чувствительно, то есть для широких слоев населения важными являются чувства справедливости государственной политики и ее правовой обоснованности.

Новая политэлита

Еще одним фактором влияния на политику страны являются, собственно, сама элита, ее взгляды, идеи, личное поведение конкретных людей. Коррупция, некомпетентность или хамское поведение даже нескольких людей из политэлиты порой могут нанести доверию людей, а значит, и легитимности власти, даже больший урон, чем падающие проценты ВВП.

Сегодня чистка в высших эшелонах формирует новую генерацию политической элиты. Новую по персоналиям, а вот будет ли она новой по взглядам, образу мышления и поведению, покажет время.

Именно Садыру Жапарову и этим людям, которые, несомненно, отождествляются обществом как условные «ближайшие друзья президента», предстоит формировать политическое поле. Оно либо нарастит новый слой политических связей, компетенций и способов управления, либо под грузом прежних ошибок будет невольно способствовать перерождению «тихой фронды» в громкоговорящую.

Следует отметить и периоды, во время которых напряжение политической системы резко возрастает, и связаны они обычно с периодами смены власти — выборами. Следующие президентские выборы пройдут в 2027 году. Доступные социологические опросы говорят о высокой популярности Садыра Жапарова, что объективно и обосновывает его заявление о «более 7 миллионах друзей», а значит, он будет там явным фаворитом. Однако это не значит, что оппонирующие силы заранее смирятся с этим. Известно, что в политике прежние заслуги имеют лишь относительное значение и нужно постоянно доказывать свою лидирующую роль новыми успехами.

При этом следует понимать, что если глава государства победит на следующих выборах, то его второй срок во власти будет характеризоваться не меньшими, а скорее, даже большими вызовами политического плана. Любая оппозиция, в том числе наверняка и «тихая фронда», имеющая значительные финансовые и людские ресурсы, попытается разыграть фактор «хромой утки», причем даже необязательно к концу второго срока, а может быть, и раньше.

Поэтому важным элементом политической системы к тому времени должно стать создание нового политического поля с новыми лицами и устойчивой системой управления, воспринимаемой обществом как справедливая и законная.

В условиях сложившейся на сегодня политической системы ключи от всех дверей находятся в руках президента. И остается надеяться, что он видит весь спектр вызовов и возможностей, а значит, сможет правильно выбрать направление движения.