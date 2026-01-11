Мэр города Ош выступил с инициативой назвать улицу в честь Баямана Эркинбаева

В Оше одну из улиц могут назвать в честь бывшего депутата Жогорку Кенеша Баямана Эркинбаева.

Инициативу озвучил мэр южной столицы Женишбек Токторбаев во время очередного рейда по городу. По его словам, вопрос увековечения памяти экс-нардепа вынесут на рассмотрение в установленном порядке. Также не исключается возможность установки памятника Баяману Эркинбаеву.

Фото из архива. Баяман Эркинбаев

Баяман Эркинбаев трижды избирался депутатом парламента — в 1995, 2000 и 2005 годах. Также активно участвовал в общественной жизни страны. Был основателем международной федерации борьбы «Алыш» и президентом благотворительного фонда «Палван».

Также отмечается, что Баяман Эркинбаев сыграл заметную роль в событиях марта 2005-го, приведших к смене власти и отставке президента Аскара Акаева. По данным открытых источников, в акциях протеста на юге республики и в Бишкеке активно участвовали его сторонники, в том числе воспитанники его спортивных школ.

21 сентября 2005 года Баяман Эркинбаев был застрелен в столице. Его гибель стала одним из резонансных событий того периода. Рассматривались различные версии мотивов — от криминальных конфликтов до попыток влияния на бизнес-интересы и политические процессы.