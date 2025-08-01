Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»

Аналитический отдел 24.kg решил продолжить тему образов публичных деятелей и рассмотреть позиционирование кыргызских политиков высшей лиги.
Стоит отметить, что, в отличие от России и даже соседних Казахстана и Узбекистана, кыргызские политики в подавляющем большинстве специально выстраиванием своего политического образа не занимаются. Поэтому профессионалы в этой сфере часто отмечают не органичность, например, внешнего вида и риторики, желаемых ассоциаций и реального восприятия обществом.
Однако есть, хоть и единичные, но удачные примеры self-made-политиков Кыргызстана, когда на уровне природного чутья имидж выстраивается так, что отвечает запросам общества и внешне, и стилистически.
Садыр Жапаров
Образ президента Кыргызстана Садыра Жапарова — «спаситель из народа», «борец за справедливость». В 2021 году, после отмены выборов 2020-го, последовавших за этим октябрьских событий и на фоне неудачного президентства Сооронбая Жээнбекова у общества был давно назревший нереализованный запрос на восстановление социальной справедливости.
Массовый подкуп избирателей, обеспечивший победу партий Райымбека Матраимова и Асылбека Жээнбекова, углубил пропасть между теми, кому все можно, и простым народом. Садыр Жапаров со своим бэкграундом борьбы за Кумтор, сидевший в тюрьме, пострадавший от несправедливости системы, попал, что называется, «в десятку». Отсюда и не придуманный политтехнологами, а естественно созданный народный лозунг «Садыр-президент!», показывающий, что Жапаров — свой, такой же, как все.
Образ «спасителя из народа» подкрепляется и стилистически. Садыр Жапаров говорит просто, апеллирует к чести, государству, народу.
Типаж Жапарова: харизматик, патриот.
Ассоциации: тюрьма — освобождение — триумф; сила воли и фатальность.
Восприятие обществом: у многих — как лидер, «один из нас», у части — как авторитарный, но решительный.
Камчыбек Ташиев
Изначально у него тоже был образ «спасителя из народа» и «борца за справедливость». Но, когда в тандеме произошло окончательное распределение ролей, Ташиев усилил силовую составляющую образа «борца за справедливость» и добавил ей черты «силовика нового типа» и «стража нации».
Сегодня типаж Камчыбека Ташиева — это силовой патриот, защитник слабых.
Стилистика его публичных высказываний часто эмоциональна. Он прямолинеен, использует предостерегающую риторику.
Ассоциации: сильный лидер, борец с врагами государства.
Восприятие обществом: у сторонников — как защитник, у противников — как символ жесткого контроля.
Нурланбек Тургунбек уулу
Типаж: системный игрок, не склонный к самостоятельной инициативе. Даже все его громкие предложения, такие как изменение флага и гимна, рассматриваются как согласованные «наверху».
Стилистика Нурланбека Тургунбек уулу соответствует его образу — сдержанная и официозная.
Ассоциации: представитель новой волны власти.
Восприятие обществом: умеренно позитивное или нейтральное.
Адылбек Касымалиев
Типаж технократа и администратора с акцентом на финансовую дисциплину и экономическую эффективность.
Стилистика: сдержанная, не эмоциональная.
Ассоциации: чиновник до мозга костей, стабильность, консерватизм.
Восприятие обществом: не вызывает ярких эмоций.
Данияр Амангельдиев
Его образ: «молодой реформатор-экономист».
Типаж, особенно на контрасте с Адылбеком Касымалиевым, более модернистский, ориентированный на инновации.
Стилистика: современный подход, без метафор и образных речевых оборотов. Нуждается в большей индивидуальной медийности.
Ассоциации: технологии, прозрачность, ориентир на развитие.
Восприятие обществом: потенциально привлекательный для международных партнеров и молодежи.
Эдиль Байсалов
Типаж: технократ, идеолог власти.
Стилистика: рациональная риторика, часто эмоционален, уверенная защита власти, в том числе и на английском языке, в соцсетях.
Ассоциации: международный опыт, энпэошное прошлое.
Восприятие обществом: очень разделенное, многие бывшие сторонники считают, что Байсалов потерял субъектность и не проявил себя как реформатор.
Алмамбет Шыкмаматов
Стилистика: остался медийным, активно дает комментарии, выступает с разъяснениями по налоговой политике. Продолжает использовать юридический и рациональный язык, но часто использует и меткие метафоры.
Ассоциации: переход от критики к системной работе. Прозрачность, цифровизация налоговой, справедливость по отношению к бизнесу и вместе с тем защита интересов государства.
Восприятие обществом: часть уважает за открытость, честность и государственный подход, противники критикуют за то, что «ушел в систему».
Каныбек Туманбаев
Типаж одного из самых обсуждаемых, хоть и не особо публичных персон из окружения Садыра Жапарова: хозяйственник, организатор процессов при президенте, человек, сделавший себя сам.
Стилистика: публично говорит редко, работает в административной тени. Известен эффективностью и опытом управления.
Ассоциации: стабильность, исполнительская дисциплина, эффективный менеджер, президентская команда.
Восприятие обществом: широкой публике малоизвестен.
В политических кругах имеет репутацию влиятельного администратора, «тяжеловеса». Часто критикуется за закулисность и отсутствие открытости.