Образы кыргызских политиков: кто технократ, а кто «серый кардинал»

Аналитический отдел 24.kg решил продолжить тему образов публичных деятелей и рассмотреть позиционирование кыргызских политиков высшей лиги.

Стоит отметить, что, в отличие от России и даже соседних Казахстана и Узбекистана, кыргызские политики в подавляющем большинстве специально выстраиванием своего политического образа не занимаются. Поэтому профессионалы в этой сфере часто отмечают не органичность, например, внешнего вида и риторики, желаемых ассоциаций и реального восприятия обществом.

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Однако есть, хоть и единичные, но удачные примеры self-made-политиков Кыргызстана, когда на уровне природного чутья имидж выстраивается так, что отвечает запросам общества и внешне, и стилистически.



Садыр Жапаров

Фото пресс-службы ПКР. президент КР Садыр Жапаров

Образ президента Кыргызстана Садыра Жапарова — «спаситель из народа», «борец за справедливость». В 2021 году, после отмены выборов 2020-го, последовавших за этим октябрьских событий и на фоне неудачного президентства Сооронбая Жээнбекова у общества был давно назревший нереализованный запрос на восстановление социальной справедливости.

Массовый подкуп избирателей, обеспечивший победу партий Райымбека Матраимова и Асылбека Жээнбекова, углубил пропасть между теми, кому все можно, и простым народом. Садыр Жапаров со своим бэкграундом борьбы за Кумтор, сидевший в тюрьме, пострадавший от несправедливости системы, попал, что называется, «в десятку». Отсюда и не придуманный политтехнологами, а естественно созданный народный лозунг «Садыр-президент!», показывающий, что Жапаров — свой, такой же, как все.

Образ «спасителя из народа» подкрепляется и стилистически. Садыр Жапаров говорит просто, апеллирует к чести, государству, народу.

Типаж Жапарова: харизматик, патриот.

Ассоциации: тюрьма — освобождение — триумф; сила воли и фатальность.

Восприятие обществом: у многих — как лидер, «один из нас», у части — как авторитарный, но решительный.

Камчыбек Ташиев

Фото из интернета. Камчыбек Ташиев

Образ Камчыбека Ташиева — «кыргызский Робин Гуд», «силовик нового типа», «страж нации».

Изначально у него тоже был образ «спасителя из народа» и «борца за справедливость». Но, когда в тандеме произошло окончательное распределение ролей, Ташиев усилил силовую составляющую образа «борца за справедливость» и добавил ей черты «силовика нового типа» и «стража нации».

Сегодня типаж Камчыбека Ташиева — это силовой патриот, защитник слабых.

Стилистика его публичных высказываний часто эмоциональна. Он прямолинеен, использует предостерегающую риторику.

Ассоциации: сильный лидер, борец с врагами государства.

Восприятие обществом: у сторонников — как защитник, у противников — как символ жесткого контроля.

Нурланбек Тургунбек уулу

Фото пресс-службы ЖК. Нурланбек Тургунбек уулу

У спикера Жогорку Кенеша, несмотря на возраст (48 лет), образ «молодого аппаратчика», «лояльного прагматика».

Типаж: системный игрок, не склонный к самостоятельной инициативе. Даже все его громкие предложения, такие как изменение флага и гимна, рассматриваются как согласованные «наверху».

Стилистика Нурланбека Тургунбек уулу соответствует его образу — сдержанная и официозная.

Ассоциации: представитель новой волны власти.

Восприятие обществом: умеренно позитивное или нейтральное.

Адылбек Касымалиев

Фото пресс-службы кабмина КР. Адылбек Касымалиев

Председатель кабинета министров имеет устоявшийся образ «опытного аппаратчика», «чиновника, ориентированного на управленческую стабильность и рациональность».

Типаж технократа и администратора с акцентом на финансовую дисциплину и экономическую эффективность.

Стилистика: сдержанная, не эмоциональная.

Ассоциации: чиновник до мозга костей, стабильность, консерватизм.

Восприятие обществом: не вызывает ярких эмоций.



Данияр Амангельдиев

Фото из интернета. Данияр Амангельдиев

Первый заместитель председателя кабинета министров заметно моложе коллег из политического истеблишмента. Ему 43 года.

Его образ: «молодой реформатор-экономист».

Типаж, особенно на контрасте с Адылбеком Касымалиевым, более модернистский, ориентированный на инновации.

Стилистика: современный подход, без метафор и образных речевых оборотов. Нуждается в большей индивидуальной медийности.

Ассоциации: технологии, прозрачность, ориентир на развитие.

Восприятие обществом: потенциально привлекательный для международных партнеров и молодежи.



Эдиль Байсалов

Фото из интернета. Эдиль Байсалов

У заместителя председателя кабинета министров Эдиля Байсалова, когда он только пришел в правительство, был образ «интеллектуального западника» и «молодого реформатора». Сейчас у него образ great justifier — «великого оправдателя».

Типаж: технократ, идеолог власти.

Стилистика: рациональная риторика, часто эмоционален, уверенная защита власти, в том числе и на английском языке, в соцсетях.

Ассоциации: международный опыт, энпэошное прошлое.

Восприятие обществом: очень разделенное, многие бывшие сторонники считают, что Байсалов потерял субъектность и не проявил себя как реформатор.

Алмамбет Шыкмаматов

Фото из интернета. Алмамбет Шыкмаматов

Образ председателя Налоговой службы Алмамбета Шыкмаматова заметно эволюционировал за последнее время. До 2020 года включительно он воспринимался как «голос парламентской оппозиции». Сейчас — «государственник», «реформатор в налоговой сфере».

Стилистика: остался медийным, активно дает комментарии, выступает с разъяснениями по налоговой политике. Продолжает использовать юридический и рациональный язык, но часто использует и меткие метафоры.

Ассоциации: переход от критики к системной работе. Прозрачность, цифровизация налоговой, справедливость по отношению к бизнесу и вместе с тем защита интересов государства.

Восприятие обществом: часть уважает за открытость, честность и государственный подход, противники критикуют за то, что «ушел в систему».

Каныбек Туманбаев

Фото из интернета. Каныбек Туманбаев

У управляющего делами президента Каныбека Туманбаева образ «эффективного управленца», «серого кардинала».

Типаж одного из самых обсуждаемых, хоть и не особо публичных персон из окружения Садыра Жапарова: хозяйственник, организатор процессов при президенте, человек, сделавший себя сам.

Стилистика: публично говорит редко, работает в административной тени. Известен эффективностью и опытом управления.

Ассоциации: стабильность, исполнительская дисциплина, эффективный менеджер, президентская команда.

Восприятие обществом: широкой публике малоизвестен.

В политических кругах имеет репутацию влиятельного администратора, «тяжеловеса». Часто критикуется за закулисность и отсутствие открытости.