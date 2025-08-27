Политический стиль-челлендж в Кыргызстане: как политики удивляют гардеробом

Кыргызстанские политики все чаще удивляют граждан не только заявлениями, но и гардеробом. Аким Аламединского района Азамат Эргешев прогремел в соцсетях в спортивных очках с белой оправой во время рейда в ущелье, мэр Оша Женишбек Токторбаев стал героем мемов с рыбацкой шляпой и шортами, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев вдохновил молодежь блестящим термокостюмом в спортзале, а президент Садыр Жапаров поздравил страну с Новым годом в белоснежном лыжном костюме. Эти яркие образы мгновенно стали предметом обсуждений и показывают: в Кыргызстане стиль чиновников теперь — отдельный инструмент коммуникации, иногда с юмором, иногда с посылом, но всегда с интересом для общества.

Новая «тема» от акима Аламединского района

Аким Аламединского района Азамат Эргешев недавно появился во время рейда в ущелье в модных спортивных очках с белой оправой.

Этот аксессуар оказался настолько ярким, что моментально разошелся мемами и вызвал бурные обсуждения в соцсетях — от «стильно и неожиданно» до «в офисе так не носят, а он — в горы!». Эпатажный стиль молодого чиновника запустил волну шуток и обсуждений, а сам Эргешев, похоже, не прочь закрепить за собой имидж современного акима.

Мэр Оша: рыбацкая шляпа, шорты и самобытный стиль

Мэр Оша Женишбек Токторбаев еще раньше сумел удивить горожан. Его появление в рыбацкой шляпе стало неожиданным, но со временем превратилось в почти фирменный аксессуар.

А позже во время инспекции на рынке он купил шорты за 600 сомов — демократичный, но эффектный жест. Покупку сняли камеры, и этот момент вызвал улыбки у горожан: мэр будто сказал без слов — «я такой же, как вы».

Камчыбек Ташиев: блестящий термокостюм как месседж

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев весной поделился фото из спортзала в блестящем черном термокостюме, созданном для активного сгона веса.

Снимок сопровождался подписью: «Молодежь, занимайтесь спортом!». Стоимость такого костюма — от 2 тысяч до 2 тысяч 600 сомов. Получилось сразу и практично, и символично: чиновник показывает личный пример, совмещая мотивацию и немного иронии.

Садыр Жапаров: лыжник-мессенджер

Президент Садыр Жапаров тоже не раз становился героем fashion-обсуждений. На Новый 2024 год он записал поздравление в белоснежном лыжном костюме прямо с трассы в Орловке.

Это выглядело празднично и свежо, но за образом читался и посыл — «спорт и здоровье должны быть в тренде». А ранее Жапаров появлялся и в других стильных костюмах, в том числе брендовых, чем неизменно будоражил соцсети.

Когда костюм говорит громче слов

Политический стиль в Кыргызстане перестает быть просто формальностью. Очки, панама, термокостюм или лыжный наряд становятся не только аксессуарами, но и своеобразным языком общения с избирателями.

И если раньше внимание публики привлекали исключительно заявления, то сегодня одежда становится частью политического месседжа. Иногда — с юмором, иногда — с вызовом, но всегда — с интересом для общества.

Можно смело сказать: в Кыргызстане запущен стиль-челлендж среди политиков. Кто следующий — аким в кроссовках на совещании или министр в этножилете? В любом случае, зрители уже готовы и ждут новых модных сюрпризов.