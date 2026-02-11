10:32
Происшествия

Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса

Фото из интернета

Общественный деятель Бекболот Талгарбеков задержан сотрудниками правоохранительных органов. Об этом 24.kg сообщил его сын Арстан Талгарбеков.

По его словам, утром в квартиру Талгарбекова в 8-м микрорайоне Бишкека прибыли сотрудники милиции с обыском. После проведения следственных мероприятий его доставили в Главное управление уголовного розыска МВД для допроса.

Арстан Талгарбеков уточнил, что отца сопровождали трое сотрудников, часть правоохранителей осталась в квартире для продолжения процессуальных действий. 

По словам сына, на допрос вызывают всех 75 подписантов обращения. 

В пресс-службе МВД 24.kg информацию о задержании и обыске опровергли. 

Напомним, Бекболот Талгарбеков был одним из инициаторов коллективного обращения с призывом безотлагательно инициировать проведение новых выборов президента страны. Документ подписали 75 человек — ученые, бывшие премьер-министры, экс-депутаты и общественные деятели.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что когда Садыр Жапаров говорил о недопущении раскола, он имел в виду не Камчыбек Ташиев, а таких лиц, как Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев и других.

 
