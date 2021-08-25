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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Возле Бишкекского горсуда митингуют сторонники Темира Сариева

В Бишкеке возле здания горсуда сегодня вновь митингуют сторонники экс-премьер-министра Темира Сариева.

Задержанного политика уже доставили на заседание, где проходит рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов по изменению меры пресечения.

На акцию протеста собралось примерно 100 человек. Они скандируют: «Свободу Сариеву!».

Отметим, что процесс по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов должен был состояться накануне. Но политика не доставили в зал суда.

Напомним, Темира Сариева арестовали в рамках расследования ГКНБ уголовного дела по «Кумтору». Ему вменяют занижение суммы экологического ущерба на руднике. По словам его адвокатов, такое обвинение абсурдно, поскольку, будучи главой госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», Темир Сариев не мог принимать единоличные решения. В комиссию — коллегиальный орган — входили как чиновники и парламентарии, так и специалисты, в том числе экологи. Отчет комиссии заслушали в Жогорку Кенеше.

В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Арестован и экс-полномочный представитель президента в ЖК Данияр Нарымбаев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/205021/
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