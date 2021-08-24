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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Митинг в поддержку Темира Сариева завершился. Процесс перенесен на завтра

Митинг в поддержку экс-премьер-министра Темира Сариева возле здания Бишкекского горсуда завершился.

Адвокат Тимур Султанов сообщил 24.kg, что рассмотрение апелляционной жалобы защиты политика на решение райсуда об аресте перенесено на завтра. 

Возле горсуда митинговали примерно 400 сторонников экс-премьер-министра.

Напомним, Темира Сариева арестовали в рамках расследования ГКНБ уголовного дела по «Кумтору». Ему вменяют занижение суммы экологического ущерба на руднике. По словам его адвокатов, такое обвинение абсурдно, поскольку, будучи главой госкомиссии по проверке деятельности «Кумтора», Темир Сариев не мог принимать единоличные решения. В комиссию — коллегиальный орган — входили как чиновники и парламентарии, так и специалисты, в том числе экологи. Отчет комиссии заслушали в Жогорку Кенеше.

В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Арестован и экс-полномочный представитель президента в ЖК Данияр Нарымбаев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова. Они пошли на сотрудничество со следствием. Омурбек Бабанов тоже освобожден. Более того, суд разрешил ему покинуть страну для лечения за границей.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/204990/
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