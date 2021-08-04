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Власть
Сюжеты: Ситуация с «Кумтором», Скандалы с чиновниками

Дело «Кумтора». Почему власть арестовывает выдуманных виновных, а не реальных?

ГКНБ продолжает аресты бывших высокопоставленных чиновников по уголовному делу «Кумтора». Вчера был задержан экс-премьер-министр Темир Сариев. Глава Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов считает, что несправедливыми арестами добра властям не добиться. Он объяснил 24.kg почему.

По его словам, несомненно, весь Кыргызстан хочет, чтобы справедливость восторжествовала и золото «Кумтора» работало на нашу страну. Но cитуация вокруг «Кумтора» развивается странным образом.

Вызывают вопросы логика следствия и аресты, которые ведутся по этому громкому делу.

«Очевидно, что если есть вина наших чиновников в том, что доля Кыргызстана в этом проекте века неуклонно снижалась, а экологией пренебрегали, то это прежде всего те, которые были первыми лицами страны, — Аскар Акаев и Курманбек Бакиев. Ни одно решение в столь значимом проекте, связанном с большими деньгами, не могло и не принималось без их одобрения. Поэтому следствие должно спрашивать прежде всего с них», — сказал Тамерлан Ибраимов.

Но все идет наоборот, недоумевает он.

«Аскара Акаева с почестями принимают в стране, дают ему гарантии неприкосновенности. Про Курманбека Бакиева тоже особо не вспоминают. А вот других под улюлюкание толпы сажают пачками, вешая на них все грехи. Конечно, у нас любого политика сложно назвать святым, но если что-то есть, то надо и привлекать их за реальные преступления, а не за то, что они не делали», — подчеркивает собеседник.

По его словам, по делу «Кумтора» непонятным образом посадили экс-премьера Омурбека Бабанова и еще более непонятным образом потом выпустили.

«Получается: хочу — посажу, хочу — выпущу. Законом тут и не пахнет. Асылбека Жээнбекова, выполнявшего работу спикера парламента, тоже посадили. За что? Уж по «Кумтору» ему, наверное, сложно что-то предъявить. Арестовали Данияра Нарымбаева (экс-руководителя аппарата президента. — Прим. 24.kg). Причины вообще не понятны. Только за то, что он работал представителем президента в парламенте в то время? Понятно же, что на таком уровне решения по «Кумтору» не принимаются. Посадили еще ряд чиновников, — сказал Тамерлан Ибраимов. — Теперь вот арестовали Темира Сариева. Он в свое время как раз сделал очень многое для того, чтобы улучшить позиции Кыргызстана в проекте «Кумтор». А его странным образом обвиняют в том, что он якобы занизил экологический ущерб от рудника. Известно, что ущерб определяла работавшая по этому вопросу комиссия коллегиально, а не лично министр экономики, кем в то время был Темир Сариев».

Он считает, что массовые аресты по делу «Кумтора», вероятно, по мнению организаторов этого процесса, должны помочь Кыргызстану выиграть в международных судах. «Однако следует хорошо понимать, что привлекать надо реальных виновных, а не выдуманных. Несправедливыми арестами добра не добьешься», — заключил эксперт.

Напомним, уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи трех бывших депутатов — Таланта Узакбаева, Алмазбека Баатырбекова и Исхака Пирматова, а также Омурбека Бабанова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

В столицу прибыл бывший президент Аскар Акаев, который также согласился на сотрудничество со следствием по делу «Кумтора».

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/203067/
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