Сплошной диктат. Готовы ли чиновники воевать со своими фабриками троллей?

Члены Жогорку Кенеша шестого созыва в очередной раз продемонстрировали свою беспринципность и отсутствие какой бы то ни было политической воли.

Грубо нарушая регламент парламента, 97 депутатов поддержали скандальный законопроект Гульшат Асылбаевой «О защите от ложной и недостоверной информации». Против высказались всего пять.

Депутатский корпус не имел права ставить на повторное голосование отклоненный ранее законопроект. В повестку дня парламент мог внести этот документ только в январе 2022 года.

Но игнорирование норм действующего законодательства в стенах Жогорку Кенеша никого уже не удивляет. Осенью предстоят парламентские выборы, и, чтобы попасть в следующий созыв, нужно заручиться поддержкой Старой площади. Администрация президента попросила оказать услугу — депутаты бросились исполнять.

Чай с эффектом

30 июня депутаты не поддержали согласованный вариант закона о фейках. Не хватило двух голосов. Уже в тот день некоторые выступили с предложением вернуть проект на переголосование.

21 июля президент Садыр Жапаров пригласил в резиденцию нардепов. На встрече присутствовал 61 депутат. Именно тогда и поднимался вопрос о том, что за непопулярный документ следует проголосовать снова и принять его. Но почему-то ни один парламентарий, раздавая интервью журналистам по итогам беседы с главой государства, не упомянул об этом, включая позиционирующего себя принципиальным и смелым Дастана Бекешева.

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Утечка, уже постфактум, произошла 28 июля, накануне второй поездки депутатов в «Ала-Арчу». Те, кто присутствовал на приеме, уверяют, что речи об инициативе Гульшат Асылбаевой не шло. На повестке дня был только один вопрос — поправки в избирательное законодательство. Беседа под бешбармак прошла плодотворно. 28 июля практически единогласно нардепы поддержали во втором и третьем чтениях проект документа, согласившись с новыми правилами — преференциальным голосованием и одномандатными округами.

В этот же день они переголосовали и за идею Асылбаевой.

Тем, кто хоть немного знаком с технической стороной работы Жогорку Кенеша, известно, депутатам минимум за два дня до пленарного заседания, спускают вопросы, которые отправятся на голосование. Следовательно, о том, что согласованный вариант проекта закона «О защите от недостоверной и ложной информации» включен в повестку, законотворцы знали. Знали и молчали.

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Эксперты Института Медиа Полиси тоже заявляют, что Жогорку Кенеш нарушил свой регламент — возвращаться к рассмотрению скандального законопроекта депутаты имели право только не раньше шести месяцев спустя.

«Дело в том, что с момента возвращения президентом законопроекта в парламент прошло 10 месяцев, в то время как, согласно законодательству, на принятие по этому вопросу решения парламентом выделяется не более чем 10 рабочих дней.

Несмотря на эти нарушения статьи 62 Закона КР «О Регламенте Жогорку Кенеша», на заседании 30 июня года законопроект был поставлен на голосование, где за законопроект проголосовали 59 депутатов, а против — 38. Поскольку законопроект не был поддержан большинством голосов от общего числа депутатов, закон считается отклоненным: для принятия законопроект должен был набрать не менее 61 голоса», — напомнили юристы.

Привыкших нарушать собственный регламент парламентариев очередное нарушение не смутило нисколько.

О неисполнимом

Что касается самого резонансного проекта члена фракции «Онугуу-Прогресс» Гульшат Асылбаевой, то разработчики уверяли: концепция документа существенно изменилась и все замечания и предложения медиаэкспертов и представителей СМИ были учтены и проработаны. Однако кардинальных правок внесено не было. Разве что расширен понятийный аппарат.

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В частности, даются определения Сети, провайдерам, страницам в интернете и расшифровывается, что такое, по мнению авторов, недостоверная и ложная информация. В документе также сказано, что анонимный пользователь — это не идентифицированный пользователь интернет-пространства Кыргызской Республики.

Под юридически значимыми понимаются действия уполномоченного органа, совершаемые на основании заявления гражданина или юридического лица по опубликованным, распространенным заведомо ложным сведениям, порочащим его честь и достоинство или подрывающим его репутацию.

Под единой системой идентификации Кыргызской Республики подразумевается информационная система, предназначенная для идентификации пользователей.

Субъектами правовых отношений, регулируемых законом, являются:

уполномоченный государственный орган, определяемый кабинетом министров (это уже не Министерство культуры и информации, как предлагалось Асылбаевой раньше. — Прим. 24.kg );

); интернет-провайдеры, хостинг-провайдеры, владельцы сайтов или страницы сайта в интернете;

пользователи интернета.

По замыслу инициаторов, уполномоченный орган рассматривает заявления гражданина или юридического лица, в отношении которого опубликована и (или) распространена ложная, недостоверная информация, выносит и направляет в адрес интернет-провайдера, владельца сайта или страницы сайта в Сети соответствующие решения. Представляет также интересы гражданина или юридического лица по взаимодействию с интернет-провайдерами, владельцами сайта, владельцами страницы сайта как на территории интернет-пространства Кыргызской Республики, так и за его пределами.

Обязывает интернет-провайдеров, владельцев сайта, владельцев страницы сайта идентифицировать анонимного пользователя в соответствии с законодательством в сфере электрической и почтовой связи.

Прописаны и обязанности владельцев информационных ресурсов.

Владелец сайта и (или) страницы сайта, размещенного в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязан:

не допускать использование сайта или страницы в интернет-пространстве Кыргызской Республики для распространения ложной, недостоверной информации;

исполнить решение уполномоченного государственного органа или суда в течение 24 часов в соответствии с требованиями настоящего закона.

Владелец сайта и (или) страницы сайта в интернет-пространстве Кыргызской Республики обязан разместить на своем сайте или странице сайта в интернете свою фамилию и инициалы, электронный адрес для направления ему юридически значимых сообщений.

Интернет-провайдер, владелец сайта, владелец страницы сайта, в адрес которого направлено решение о прекращении распространения ложной, недостоверной информации, обязан исполнить его в течение 24 часов с момента поступления.

Доступ к информации или сайту, или странице сайта в интернете возобновляется в следующих случаях:

по мере устранения причины, повлекшей ограничение доступа;

по решению суда, вступившему в законную силу.

Права у владельцев сайта тоже есть. Они могут размещать информацию, как говорится в законе, не порочащую честь и достоинство личности. А раньше получается можно было?

Просто все дело в том, что под постулат «порочащая честь и достоинство личности» власти теперь будут подгонять любой материал, выступление, мнение, где есть хоть маломальская критика. Разве это не цензура? Цензура однозначно.

Или как провайдер или владелец сайта должен искать анонимного пользователя? Пусть Гульшат Асылбаева покажет на конкретном примере. Поищет, найдет и покажет. Вряд ли она сможет это сделать. Впрочем, как и провайдер или владелец сайта. То есть в законе прописано заведомо неисполнимое.

Поэтому эта инициатива сразу вызвала резкую критику гражданского сектора и широкой общественности.

Сооронбай Жээнбеков, будучи еще президентом, в августе 2020 года вернул закон «О манипулировании информацией» с возражением.

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В парламенте создали группу для выработки согласованного варианта законопроекта «О манипулировании информацией». В нее вошли представители министерств юстиции, экономики, цифрового развития и ГКНБ, а также депутаты. Ни одного известного журналиста или руководителя авторитетного СМИ в группу не включили. Разумеется, суть проекта закона авторы не изменили.

Закройте рот

Эксперты требовали отказаться от попытки заткнуть рты пользователям соцсетей, блогерам и журналистам. Их не услышали.

«От фейков этот закон не спасет, а вот ограничения свободы слова и выражения мнений создаст», — отмечает глава Института Медиа Полиси Бегаим Усенова.

Так или иначе, но документ принят. Нардепы сказали свое слово. Ни у кого нет сомнений — президент Садыр Жапаров подпишет закон.

Окажется ли этот документ рабочим? Эксперты полагают, вряд ли. Скорее всего, закон о фейках станет той самой палкой, которой будут бить неугодных.

Если власть и чиновники полагают, что заткнули рты кыргызстанцам, они очень сильно ошибаются. В XXI веке столько инструментов и площадок, где можно будет продолжать выражать свое мнение, что даже десять подобных драконовских законов не помогут и не спасут от критики.

А если власть попытается и дальше предпринимать попытки заставить людей замолчать в Сети, то свое мнение народ отправится высказывать на площадь. Что в итоге получат сидящие в высоких кабинетах, мы все хорошо знаем из новейшей истории страны.

И еще. Каждый кыргызстанец знает, что у более-менее опытного политика есть собственная фабрика троллей. Это группа людей, которая как раз под фейковыми аккаунтами занимается пиаром хозяина и льет грязь на оппонентов. Разумеется, такая работа оплачивается. Любопытно посмотреть, как чиновники и депутаты будут бороться с теми, кого сами создали и патронируют.