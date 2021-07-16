10:03
USD 84.76
EUR 100.44
RUB 1.14
Власть
Сюжеты: Выборы - 2021, Конституция и выборы: самое важное

Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными

11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке состоялись повторные выборы депутатов местных кенешей. В БГК прошли шесть партий, Ошский горкенеш — четыре, Токмакский — пять.

В отличие от апрельской кампании, эта гонка была сравнительно спокойной. Без нарушений, конечно, не обошлось. Но массовых наблюдатели не зафиксировали.

В попытке подкупа подозревают агитаторов партии «Онугуу-Прогресс». Этим делом занимается МВД. Дело кандидата от партии «Эмгек» расследует ГКНБ.

Читайте по теме
Повторные выборы. Как менялись лидеры и «терялся» электорат

Будут ли эти политорганизации отстранены от получения мандатов, в Бишкекской ТИК пока не знают. Заявления от «Социал-демократов» и «Ынтымака» с требованием аннулировать итоги голосования в ТИК поступили и к рассмотрению приняты.

Не согласны с предварительными результатами и в Оше. Пять партий — «Улуу-Журт», «Бутун Кыргызстан», «Келечек-Будущее», «Нур», которые не смогли преодолеть избирательный порог, и партия «Ынтымак», отказавшаяся от участия накануне дня голосования, считают, что выборы были нечестными, с использованием запрещенных методов. Они требуют признать итоги голосования недействительными. В Токмаке тоже есть недовольные.

Научитесь проигрывать

Июльские выборы обошлись бюджету в 48 миллионов 344 тысячи сомов. Партии потратили почти столько же — 44 миллиона 308 тысяч сомов.

Вряд ли республиканская казна, как и политические организации, потянут дополнительную кампанию. При учете, что осенью предстоит большая гонка в Жогорку Кенеш. Партии, которые активно боролись за места в горкенешах, особенно в Бишкеке и Оше, попробуют свои силы и забеге республиканского масштаба.

Между тем эксперты не исключают, что в назидание партии, замешанные в подкупе, могут быть дисквалифицированы. Но аутсайдерам гонки это не поможет. Мандаты достанутся тем, кто победил на выборах. Это в Бишкеке. В Оше, как полагают аналитики, снимать и вовсе никого не будут. Требование политобъединений отмены результатов в южной столице, скорее всего, не удовлетворят. Пять партий, выступающие за аннулирование итогов, набрали на всех всего 2,87 процента голосов. А «Ынтымак» и вовсе не участвовала. Ее агитаторов уличили в подкупе, и если бы лидер партии Марлен Маматалиев не отозвал список, то его регистрацию отменила бы ЦИК. Что касается Токмака, так в этом городе требуют признать итоги недействительными две гражданские активистки — Гуля Сарбашева и Чолпон Сыдыкова. Женщины утверждают, что выборы 11 июля опять оказались грязными и нечестными, как и выборы 11 апреля, когда выявили махинации с массовой пропиской. Они добавила, что есть много фактов подкупа избирателей.

Чолпон Сыдыкова сказала, что наблюдатели зафиксировали факты подкупа со стороны партий «Патриот Ынтымагы», «Бирге» и «Эл биримдиги».

Другая активистка, Гуля Сарбашева, заявила, что в день голосования, 11 июля, в Токмаке находился депутат парламентской фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев. По словам женщин, он активно вмешивался в избирательный процесс. Однако никаких документально подтверждающих слова активистки фактов в УВД Токмака не зарегистрировано. Примет ли к сведению эти сигналы ТИК и Центризбирком? Заявительницы активно поддерживают «Эмгек» и «Асыл-Мурас Жаштар», что порождает определенные сомнения в их объективности.

Читайте по теме
Типичный портрет нового состава Бишкекского городского кенеша

По мнению политолога Игоря Шестакова, возмущение после выборов — последствие товарно-денежных отношений, которые сложились за период агитации между партиями и электоратом.

«Конечно, без подкупа не обошлось. Вообще, провести выборы в Бишкеке и Оше без финансовой заинтересованности избирателя практически невозможно. Столичные жители неактивны и не ходят на выборы. Рядовой избиратель не понимает, какой смысл несут горкенеши, зачем выбирать туда депутатов, в чем заключается их миссия, если все решает мэрия, а бизнесмены, прошедшие в БГК или Ошский горкенеш, просто пилят городскую инфраструктуру и набивают карманы», — отметил Игорь Шестаков.

Пересмотра итогов голосования, конечно, не будет. На это нет ни средств, ни ресурсов. Просто жалобщики нарабатывают узнаваемость, необходимую для участия в предстоящей гонке в Жогорку Кенеш.

Игорь Шестаков

Эксперты также считают, что недовольство провоцируют не только нарушения, без которых не обходятся ни одна кампания и ни в одной стране мира, но и неумение местных политиков достойно проигрывать.

Природа выборов такова, что всегда есть лидеры и аутсайдеры. Если партия не смогла заручиться поддержкой электората, чтобы попасть во власть, то это означает, что к следующей кампании надо готовиться лучше: наращивать политический и финансовый капитал, работать с избирателями не от раза к разу, а на постоянной основе. Деньги играют далеко не последнюю роль в партийном строительстве, и сознательные политики не вступают в гонку с пустым карманом.

Между тем...

Результаты летней кампании должны быть официально оглашены до 24 июля.

Читайте по теме
Уроки октября в повторных выборах: как заставить партии играть по правилам

Глава Бишкекской ТИК Айбек Стамов заверил, что жалобы «Социал-демократов» и «Ынтымака» члены комиссии рассмотрят буквально на днях. Но чтобы принять решение о дисквалификации «Онугуу-Прогресса» и «Эмгека» (последняя получила большинство мандатов в БГК. — Прим.24.kg), следствие должно доказать, что подкуп имел системный характер.

Согласно закону должен быть и обвинительный приговор суда. Подкуп — это уголовно наказуемое деяние.

Однако в апреле, когда ТИК столицы отменила итоги голосования по НДПК, судебное решение не понадобилось. Партию отстранили от распределения мандатов. Такая же участь постигла «Эмгек» и «Ак Бату».

Как будет в этот раз? Удастся ли партии детей бывшего президента Атамбаева и политорганизации, которую связывают с экс-главой Таможенной службы Райымбеком Матраимовым, пополнить свою копилку за счет «Онугуу-Прогресса», «Эмгека» и «Ишенима»? Аналитики прогнозировать не берутся.

Как показывает практика, все зависит от того, какую разнарядку спустят в ТИК и ЦИК сверху.
Ссылка: https://24.kg/vlast/201246/
просмотров: 65
Версия для печати
Материалы по теме
В Токмаке гражданские активисты требуют отменить итоги повторных выборов
Кандидата-одномандатника может выдвигать как партия, так и собрание избирателей
Выборы-2021. Для кандидатов-одномандатников также проведут жеребьевку
Депутат предложил ограничить количество мандатов партии, победившей на выборах
Одномандатные или партийные. Отказаться от смешанной системы предлагают в ЖК
Это политическая катастрофа. В ЖК требуют снять закон о выборах с повестки дня
На участке № 1141 в Бишкеке итоги повторных выборов отменены
В парламенте спорят, кто виноват в политическом кризисе: ЦИК или партии
Нуржан Шайлдабекова: Партийную систему дискредитировали сами политорганизации
Что делать? В Конституции не прописана процедура выборов по смешанной системе
Популярные новости
Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные Курман айт. Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Инцидент в&nbsp;&laquo;Манасе&raquo;. Депутата Дастана Бекешева пытались не&nbsp;выпустить из&nbsp;страны Инцидент в «Манасе». Депутата Дастана Бекешева пытались не выпустить из страны
Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся&nbsp;&mdash; Фарид Ниязов Рано или поздно бесовские игры вокруг Атамбаева закончатся — Фарид Ниязов
Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от&nbsp;должности Ранее судившая Садыра Жапарова судья Жаныл Мамбеталы освобождена от должности
Бизнес
АКЦИЯ! Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получай в&nbsp;подарок 10&nbsp;гигабайт интернета! АКЦИЯ! Переходи на О! и получай в подарок 10 гигабайт интернета!
Телевидение для всех от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц. От&nbsp;футбола до&nbsp;комедии Телевидение для всех от 50 сомов в месяц. От футбола до комедии
&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; забота о&nbsp;близких в&nbsp;одном приложении «Мой О!» — забота о близких в одном приложении
&laquo;Керемет Банк&raquo;: финансовые показатели за&nbsp;I полугодие стабильно растут «Керемет Банк»: финансовые показатели за I полугодие стабильно растут
16 июля, пятница
10:00
Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными
09:57
Задержан экс-ответсекретарь комиссии по вопросам гражданства при президенте
09:55
COVID-19. В Минздраве ожидают спад заболеваемости в Кыргызстане к концу июля
09:45
Для зараженных COVID-19 свободны 163 койки в медучреждениях Бишкека
09:34
Наводнение в Германии: десятки погибших и тысячи пропавших без вести