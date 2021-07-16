Итоги повторных выборов. Уроки остались невыученными

11 июля в трех городах — Бишкеке, Оше и Токмаке состоялись повторные выборы депутатов местных кенешей. В БГК прошли шесть партий, Ошский горкенеш — четыре, Токмакский — пять.

В отличие от апрельской кампании, эта гонка была сравнительно спокойной. Без нарушений, конечно, не обошлось. Но массовых наблюдатели не зафиксировали.

В попытке подкупа подозревают агитаторов партии «Онугуу-Прогресс». Этим делом занимается МВД. Дело кандидата от партии «Эмгек» расследует ГКНБ.

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Будут ли эти политорганизации отстранены от получения мандатов, в Бишкекской ТИК пока не знают. Заявления от «Социал-демократов» и «Ынтымака» с требованием аннулировать итоги голосования в ТИК поступили и к рассмотрению приняты.

Не согласны с предварительными результатами и в Оше. Пять партий — «Улуу-Журт», «Бутун Кыргызстан», «Келечек-Будущее», «Нур», которые не смогли преодолеть избирательный порог, и партия «Ынтымак», отказавшаяся от участия накануне дня голосования, считают, что выборы были нечестными, с использованием запрещенных методов. Они требуют признать итоги голосования недействительными. В Токмаке тоже есть недовольные.

Научитесь проигрывать

Июльские выборы обошлись бюджету в 48 миллионов 344 тысячи сомов. Партии потратили почти столько же — 44 миллиона 308 тысяч сомов.

Вряд ли республиканская казна, как и политические организации, потянут дополнительную кампанию. При учете, что осенью предстоит большая гонка в Жогорку Кенеш. Партии, которые активно боролись за места в горкенешах, особенно в Бишкеке и Оше, попробуют свои силы и забеге республиканского масштаба.

Между тем эксперты не исключают, что в назидание партии, замешанные в подкупе, могут быть дисквалифицированы. Но аутсайдерам гонки это не поможет. Мандаты достанутся тем, кто победил на выборах. Это в Бишкеке. В Оше, как полагают аналитики, снимать и вовсе никого не будут. Требование политобъединений отмены результатов в южной столице, скорее всего, не удовлетворят. Пять партий, выступающие за аннулирование итогов, набрали на всех всего 2,87 процента голосов. А «Ынтымак» и вовсе не участвовала. Ее агитаторов уличили в подкупе, и если бы лидер партии Марлен Маматалиев не отозвал список, то его регистрацию отменила бы ЦИК. Что касается Токмака, так в этом городе требуют признать итоги недействительными две гражданские активистки — Гуля Сарбашева и Чолпон Сыдыкова. Женщины утверждают, что выборы 11 июля опять оказались грязными и нечестными, как и выборы 11 апреля, когда выявили махинации с массовой пропиской. Они добавила, что есть много фактов подкупа избирателей.

Чолпон Сыдыкова сказала, что наблюдатели зафиксировали факты подкупа со стороны партий «Патриот Ынтымагы», «Бирге» и «Эл биримдиги».

Другая активистка, Гуля Сарбашева, заявила, что в день голосования, 11 июля, в Токмаке находился депутат парламентской фракции «Кыргызстан» Урмат Самаев. По словам женщин, он активно вмешивался в избирательный процесс. Однако никаких документально подтверждающих слова активистки фактов в УВД Токмака не зарегистрировано. Примет ли к сведению эти сигналы ТИК и Центризбирком? Заявительницы активно поддерживают «Эмгек» и «Асыл-Мурас Жаштар», что порождает определенные сомнения в их объективности.

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По мнению политолога Игоря Шестакова, возмущение после выборов — последствие товарно-денежных отношений, которые сложились за период агитации между партиями и электоратом.

«Конечно, без подкупа не обошлось. Вообще, провести выборы в Бишкеке и Оше без финансовой заинтересованности избирателя практически невозможно. Столичные жители неактивны и не ходят на выборы. Рядовой избиратель не понимает, какой смысл несут горкенеши, зачем выбирать туда депутатов, в чем заключается их миссия, если все решает мэрия, а бизнесмены, прошедшие в БГК или Ошский горкенеш, просто пилят городскую инфраструктуру и набивают карманы», — отметил Игорь Шестаков.

Пересмотра итогов голосования, конечно, не будет. На это нет ни средств, ни ресурсов. Просто жалобщики нарабатывают узнаваемость, необходимую для участия в предстоящей гонке в Жогорку Кенеш. Игорь Шестаков

Эксперты также считают, что недовольство провоцируют не только нарушения, без которых не обходятся ни одна кампания и ни в одной стране мира, но и неумение местных политиков достойно проигрывать.

Природа выборов такова, что всегда есть лидеры и аутсайдеры. Если партия не смогла заручиться поддержкой электората, чтобы попасть во власть, то это означает, что к следующей кампании надо готовиться лучше: наращивать политический и финансовый капитал, работать с избирателями не от раза к разу, а на постоянной основе. Деньги играют далеко не последнюю роль в партийном строительстве, и сознательные политики не вступают в гонку с пустым карманом.

Между тем...

Результаты летней кампании должны быть официально оглашены до 24 июля.

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Глава Бишкекской ТИК Айбек Стамов заверил, что жалобы «Социал-демократов» и «Ынтымака» члены комиссии рассмотрят буквально на днях. Но чтобы принять решение о дисквалификации «Онугуу-Прогресса» и «Эмгека» (последняя получила большинство мандатов в БГК. — Прим.24.kg), следствие должно доказать, что подкуп имел системный характер.

Согласно закону должен быть и обвинительный приговор суда. Подкуп — это уголовно наказуемое деяние.

Однако в апреле, когда ТИК столицы отменила итоги голосования по НДПК, судебное решение не понадобилось. Партию отстранили от распределения мандатов. Такая же участь постигла «Эмгек» и «Ак Бату».

Как будет в этот раз? Удастся ли партии детей бывшего президента Атамбаева и политорганизации, которую связывают с экс-главой Таможенной службы Райымбеком Матраимовым, пополнить свою копилку за счет «Онугуу-Прогресса», «Эмгека» и «Ишенима»? Аналитики прогнозировать не берутся.

Как показывает практика, все зависит от того, какую разнарядку спустят в ТИК и ЦИК сверху.