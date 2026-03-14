Суд продлил арест Темирлану Султанбекову и другим фигурантам дела до 17 мая

Городской суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Темирлану Султанбекову, Кадырбеку Атамбаеву, Эрмеку Эрматову и другим фигурантам дела. Они останутся в СИЗО до 17 мая. Об этом сообщили близкие арестованных.

Отметим, что Темирлан Султанбеков подал три жалобы на бездействие следствия, однако за три недели они так и не поступили на рассмотрение в суд.

Напомним, Темирлан Султанбеков, Кадырбек Атамбаев и Эрмек Эрматов проходят обвиняемыми по делу о подготовке массовых беспорядков и организации акций протеста. Все они были задержаны осенью 2025 года и с тех пор находятся под стражей.