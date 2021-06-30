15:50
USD 84.66
EUR 100.76
RUB 1.17
Власть

Закон о фейках. Парламент начал рассмотрение согласованного варианта проекта

Парламент начал рассматривать согласованный вариант законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» депутата Гульшат Асылбаевой.

Автор проекта отметила, что инициатива уже принята в трех чтениях.

«Мы обсуждаем только согласованный вариант проекта», — подчеркнула нардеп.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».
Ссылка: https://24.kg/vlast/199419/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
Закон о защите от ложной информации. В Бишкеке пройдет протестный митинг
Очерняет армия фейков. Депутат Шайлообек Атазов жалуется на соцсети
В парламенте снова поднимают вопрос о принятии закона против фейков
Новая концепция информационной политики. Как не задушить свободу слова
МВД. Информация об орудующей в Бишкеке банде педофилов — фейк
ГКНБ просит воздержаться от распространения недостоверной информации и фейков
Ситуация на границе. МВД просит не распространять фейковую информацию
Итоги выборов. ТИК Бишкека опирается на фейки и провокации, заявляют в НДПК
Садыр Жапаров: Фейки в Сети пытаются исказить общественное мнение о нашей работе
Изнасилование подростка в бане. Милиция задержала распространителя фейка
Популярные новости
Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о&nbsp;ЕАЭС Богатые страны решили ограбить бедного союзника. Тазабек Икрамов о ЕАЭС
Это похоже на&nbsp;умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда
Визит в&nbsp;Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с&nbsp;Эмомали Рахмоном Визит в Таджикистан. Садыр Жапаров поужинал с Эмомали Рахмоном
Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о&nbsp;сокращении госаппарата Чиновников ждут увольнения? Президент подписал указ о сокращении госаппарата
Бизнес
Грандиозные скидки на&nbsp;красивые номера в&nbsp;честь открытия новых офисов MegaCom Грандиозные скидки на красивые номера в честь открытия новых офисов MegaCom
Погружайтесь в&nbsp;мир кыргызских фильмов в&nbsp;онлайн-кинотеатре IVI вместе с&nbsp;Beeline! Погружайтесь в мир кыргызских фильмов в онлайн-кинотеатре IVI вместе с Beeline!
Индийские миротворцы удостоились награды ООН в&nbsp;Судане Индийские миротворцы удостоились награды ООН в Судане
Погашайте кредиты и&nbsp;пополняйте счета &laquo;Халык Банка&raquo; через &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Погашайте кредиты и пополняйте счета «Халык Банка» через «О!Деньги» без комиссии
30 июня, среда
15:32
Закон о фейках. Парламент начал рассмотрение согласованного варианта проекта Закон о фейках. Парламент начал рассмотрение согласован...
15:31
Проверять на детекторе лжи новых сотрудников прокуратуры предлагает депутат
15:29
COVID-19. В Бишкеке оштрафовали 59 водителей общественного транспорта
15:26
Садыр Жапаров принял министра национальной обороны Турции Хулуси Акара
15:02
У 80 процентов сотрудников прокуратуры нет собственного жилья