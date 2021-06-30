Закон о фейках. Парламент начал рассмотрение согласованного варианта проекта

Парламент начал рассматривать согласованный вариант законопроекта «О защите от ложной и недостоверной информации» депутата Гульшат Асылбаевой.

Автор проекта отметила, что инициатива уже принята в трех чтениях.

«Мы обсуждаем только согласованный вариант проекта», — подчеркнула нардеп.

Напомним, что 26 июня 2020 года депутаты одобрили резонансный закон «О манипулирование информацией». За проголосовали 79 членов Жогорку Кенеша. Гражданские активисты, отечественные и международные правозащитники требовали от президента Сооронбая Жээнбекова наложить вето на законопроект Гульшат Асылбаевой, угрожающий свободе слова в республике. Однако по Конституции права абсолютного вето у главы государства нет.

Скандальный закон Жээнбеков в июле вернул в Жогорку Кенеш на доработку. Была создана группа по преодолению возражений. В итоге документ сменил название — «О защите от ложной и недостоверной информации».