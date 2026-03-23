В Кыргызстане открыли Центр информационной безопасности при ГКНБ

В Бишкеке состоялось открытие административного здания государственного учреждения «Центр информационной безопасности». Об этом сообщили в Государственном комитете национальной безопасности.

Фото ГКНБ

В церемонии принял участие председатель ГКНБ генерал-лейтенант Жумгалбек Шабданбеков.

Как отмечается, создание центра является ответом на современные глобальные вызовы и направлено на укрепление национальной системы кибербезопасности, а также защиту цифровой инфраструктуры страны.

В ГКНБ подчеркнули, что новый центр станет ключевым элементом обеспечения цифрового суверенитета Кыргызстана и устойчивого развития цифровой экономики.

Среди основных задач учреждения:

разработка и внедрение собственных программных и аппаратных решений для государственного сектора;

мониторинг и оперативное реагирование на киберугрозы;

создание технологий для защиты государственных и частных данных;

координация деятельности ведомств и подготовка квалифицированных IT-специалистов.

Отмечается, что здание центра оснащено современным серверным и аналитическим оборудованием, что позволит эффективно противостоять кибератакам и обеспечивать бесперебойную работу критически важных цифровых сервисов.

В мероприятии также приняли участие руководство и ветераны ГКНБ, а также представители профильных государственных органов.

В ведомстве добавили, что запуск центра подтверждает приоритет государства в создании защищенной цифровой среды для граждан, бизнеса и государственных институтов.