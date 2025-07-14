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Общество

Недостоверная информация. Как обезопасить себя от штрафов, рассказала юрист

С 18 июля в Кыргызстане начнет действовать закон, предусматривающий штрафы за распространение ложной информации. Президент подписал соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях.

Согласно закону, вводится административная ответственность за распространение ложной информации, если она нарушает общественный порядок или права граждан, но не подпадает под уголовное наказание.

В новой статье кодекса говорится, что за распространение недостоверной информации через СМИ или интернет могут оштрафовать, если это привело к:

  • нарушению общественного порядка;

  • ущемлению прав и законных интересов граждан или организаций;

  • ущербу интересам общества или государства.

Размер штрафов для физических лиц составляет 20 тысяч сомов, для юридических — 65 тысяч сомов.

В ответ на запрос 24.kg в Министерстве культуры, информации и молодежной политики сообщили, что теперь вопросами защиты от недостоверной информации занимается МВД. Не удалось получить ответ, будет ли ведомство продолжать блокировку сайтов в свете того, что созданный для этого Центр по исследованию информационной среды ликвидировали в апреле этого года.

В Министерстве внутренних дел также пока не сообщили, как будут работать новые положения кодекса.

24.kg обратилось за разъяснениями к юристу Фатиме Якупбаевой, которая поделилась своим мнением о том, как должен работать закон и как СМИ и граждане могут себя обезопасить от штрафа.

Юрист отметила, что поправки в Кодекс о правонарушениях — это логичное дополнение к Закону КР «О защите от недостоверной информации» от 2021 года, который предусматривал в основном гражданско-правовые меры (удаление, опровержение, блокировка сайта), но не давал возможности для оперативного привлечения к ответственности.

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«Принятие проекта статьи 109-3 в Кодекс о правонарушениях добавляет новый правовой механизм воздействия на случаи распространения ложной информации — в форме административного штрафа. Теперь, если ложная информация уже вызвала последствия, например нарушила общественный порядок или права граждан/организаций, органы внутренних дел могут возбудить административное дело, составить протокол и направить его в суд для наложения штрафа в размере от 20 до 65 тысяч сомов. Составление протокола — компетенция милиции. Решение, виновен по этой статье или нет, за судом», — отметила Фатима Якупбаева.

При этом она отметила, что роль Минкультуры и Минцифры сохраняется. В соответствии с постановлением кабмина № 204 от 8 апреля 2022 года и утвержденным порядком уполномоченным органом по удалению ложной информации и блокировке сайтов остается Министерство культуры, информации и молодежной политики, а Министерство цифрового развития обеспечивает техническую реализацию решений.

Так что блокировку сайтов не отменяют, поскольку это отдельная процедура, регулируемая законом и постановлением кабмина. Она применяется в случае отказа удалить ложную информацию по заявлению, независимо от наступивших последствий.

Юрист считает, что теперь у человека или организации, пострадавшей от недостоверной информации, появился выбор:

  • либо обратиться в Министерство культуры, чтобы инициировать удаление и блокировку;

  • либо обратиться в милицию, если ложь повлекла общественно опасные последствия и требовать административной ответственности.

«Без четких разъяснений и ограничений статья 109-3 может стать инструментом давления на СМИ и блогеров, особенно если не будет должной правовой оценки «достоверности» информации. С появлением административной ответственности за распространение недостоверной информации правовая система становится строже и формально более сбалансированной. Однако без четких гарантий прав и механизмов защиты от произвола эта норму можно использовать избирательно. Роль Минкультуры и Минцифры не исчезает, а дополняется новой компетенцией МВД», — отметила Фатима Якупбаева.

Рекомендации для СМИ и пользователей соцсетей от юриста:

  1. Проверяйте источники и формулировки. Избегайте категоричных утверждений без ссылок на достоверные данные.

  2. Явно отделяйте мнение от фактов. Используйте вводные вроде «по мнению», «предположительно», особенно в чувствительных темах.

  3. Храните скриншоты и исходные материалы. Это может понадобиться в случае обращения или претензии.

  4. Реагируйте на запросы об удалении. Закон предусматривает 24 часа на ответ. Если это проигнорировать — может начаться административная или блокировочная процедура.

  5. Для редакций: обязательно разместите контактные данные на сайте (e mail и Ф.И.О./наименование) — этого закон требует с 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336112/
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