Мошенники добрались до Генпрокуратуры КР. От ее имени распространяют фейки

В последние дни некоторые граждане получают фейковые сообщения по электронной почте и через мессенджеры следующего содержания: «В соответствии с требованиям Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики вашей организации направляется приложение с материалами исполнительного производства. Ознакомление с приложением обязательно для бухгалтерии и ответственных сотрудников».
В пресс-службе Генпрокуратуры отмечают, что эти сообщения — фейк и мошенничество!
Они не имеют никакого отношения к органам прокуратуры и направлено на введение граждан в заблуждение.
Генеральная прокуратура предупреждает:
- никогда не открывайте приложение и не переходите по ссылкам;
- через такие сообщения могут распространяться вредоносные программы;
- защитите свои персональные данные!
Официальная информация органов прокуратуры публикуется только через официальные сайты и по государственным и межведомственным каналам связи.
«Если вы получили подобное сообщение — не распространяйте его и немедленно сообщите в правоохранительные органы. Будьте бдительны, проверяйте информацию! Не верьте фейкам!» — просят в надзорном органе.