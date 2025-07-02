Мошенники добрались до Генпрокуратуры КР. От ее имени распространяют фейки

В последние дни некоторые граждане получают фейковые сообщения по электронной почте и через мессенджеры следующего содержания: «В соответствии с требованиям Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики вашей организации направляется приложение с материалами исполнительного производства. Ознакомление с приложением обязательно для бухгалтерии и ответственных сотрудников».

В пресс-службе Генпрокуратуры отмечают, что эти сообщения — фейк и мошенничество!

Они не имеют никакого отношения к органам прокуратуры и направлено на введение граждан в заблуждение.

Генеральная прокуратура предупреждает:

никогда не открывайте приложение и не переходите по ссылкам;

через такие сообщения могут распространяться вредоносные программы;

защитите свои персональные данные!

Официальная информация органов прокуратуры публикуется только через официальные сайты и по государственным и межведомственным каналам связи.

«Если вы получили подобное сообщение — не распространяйте его и немедленно сообщите в правоохранительные органы. Будьте бдительны, проверяйте информацию! Не верьте фейкам!» — просят в надзорном органе.