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Мошенники добрались до Генпрокуратуры КР. От ее имени распространяют фейки

Фото Генпрокуратуры

В последние дни некоторые граждане получают фейковые сообщения по электронной почте и через мессенджеры следующего содержания: «В соответствии с требованиям Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики вашей организации направляется приложение с материалами исполнительного производства. Ознакомление с приложением обязательно для бухгалтерии и ответственных сотрудников».

В пресс-службе Генпрокуратуры отмечают, что эти сообщения — фейк и мошенничество!

Они не имеют никакого отношения к органам прокуратуры и направлено на введение граждан в заблуждение.

Генеральная прокуратура предупреждает:

  • никогда не открывайте приложение и не переходите по ссылкам;
  • через такие сообщения могут распространяться вредоносные программы;
  • защитите свои персональные данные!

Официальная информация органов прокуратуры публикуется только через официальные сайты и по государственным и межведомственным каналам связи.

«Если вы получили подобное сообщение — не распространяйте его и немедленно сообщите в правоохранительные органы. Будьте бдительны, проверяйте информацию! Не верьте фейкам!» — просят в надзорном органе.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334979/
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