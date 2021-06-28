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Власть

Это похоже на умысел. Омурбек Текебаев прокомментировал решение суда

Лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев прокомментировал 24.kg решение Первомайского районного суда Бишкека отказать в рассмотрении заявления о восстановлении его депутатского мандата.

По словам политика, затягивание рассмотрения его заявления было умышленным. К такому выводу он пришел, учитывая, что слушание по его вопросу назначили на конец июня, тогда как он обратился 1 июня. Омурбек Текебаев указал: срок шестого созыва истекает, и именно в эти дни в ЖК рассматриваются судьбоносные для страны вопросы.

Видимо, кому-то выгодно, чтобы я не принимал участия в работе парламента в эти дни.

Омурбек Текебаев

Он отметил, что суд ему отказал, поскольку вопрос возвращения ему мандата не решается в рамках уголовного судопроизводства. «Должен рассматривать ЦИК. То есть суд констатирует мое право как реабилитированного, и если Центризбирком мне откажет, тогда я получу возможность оспорить его решение в административном суде Бишкека. Но проблема в том, что в ЦИК я обратился еще 18 мая, но движений нет никаких до сих пор. Похоже на перекладывание ответственности», — считает Омурбек Текебаев.

Ранее, напомним, Верховный суд оставил в силе решение Бишкекского горсуда о лишении депутата Омурбека Текебаева мандата. ЦИК исполнила это постановление. Место Текебаева в Жогорку Кенеше занял экс-глава ФУГИ Шерали Абдылдаев. Накануне он стал лидером фракции «Ата Мекен».

Напомним, полномочия Жогорку Кенеша шестого созыва истекли осенью 2020 года. Нынешний состав парламента продолжает свою работу по сути незаконно. Этого мнения придерживаются как юристы, так и эксперты в области парламентаризма. По их мнению, все решения шестого созыва, принятые после октября 2020-го, можно будет оспорить в суде.
Ссылка: https://24.kg/vlast/199113/
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