Омурбек Текебаев: Спикеры парламента КР 30 лет не посещали германский Бундестаг

«За 30 лет ни один спикер Жогорку Кенеша не посетил германский Бундестаг», — заявил на заседании комитета ЖК по международным делам, обороне, безопасности и миграции посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев.

По его словам, три раза отправлялись приглашения, два из которых были отклонены.

«Бывший торага Нурланбек Тургунбек уулу не поехал дважды. Теперь 17 апреля новый спикер парламента Марлен Маматалиев намерен поехать с визитом в Германию. Мы обсуждали с ним предстоящую поездку», — добавил Омурбек Текебаев.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что на протяжении всех этих лет тесных связей с депутатами Бундестага не было.

«Мы поднимали вопрос безвизового режима для обладателей дипломатических и служебных паспортов. Швейцария и Дания решили этот вопрос. А с Германией, несмотря на давние отношения, такие вопросы до сих пор не решены», — считает она.

Омурбек Текебаев ответил, что за 30 лет депутаты Жогорку Кенеша ездили в Германию не по линии парламента, а по различным проектам, финансирование которых обеспечивалось соответствующими программами.

«Я думаю, этот принцип действует и сегодня. Нардепы приезжают, встречаются с коллегами, обсуждают необходимые вопросы», — сказал он и добавил, что готов организовать поездки.