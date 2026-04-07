Власть

Омурбек Текебаев: Объем прямых инвестиций в КР увеличился лишь на 30 процентов

Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции сообщил, что за последние годы прямые инвестиции в Кыргызстан увеличились лишь на 30 процентов.

Он привел статистику последних лет.

По его словам, в 2018 году в Кыргызстан поступил $851 миллион инвестиций, в 2019-м — $1 миллиард, в 2020 году — $537 миллионов, в 2021-м — $1 миллиард, в 2022 году — $1 миллиард, в 2023-м — $844 миллиона, в 2024 году — $1 миллиард, в 2025 году —$ 950 миллионов.

«Мы говорим, что экономика растет, но цифры, как вы видите сами, говорят за себя. Работы в этом направлении предстоит еще очень много», — сказал посол.

Депутаты заслушивают информацию о деятельности посольства Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия за 2022–2025 годы.
