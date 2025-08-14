Кыргызстан в цифровую эпоху: закон, скорость и суверенитет

В XXI веке цифровая экономика перестала быть отраслью и стала по аналогии с человеческим организмом «нервной системой» государства и общества. Скорость интернета и устойчивость сетей, правовая среда, международная интеграция определяют сегодня не только развитие бизнеса и госуслуг, но и политическую независимость каждой страны.

Кыргызстан по инициативе президента Садыра Жапарова, разработав и приняв первый в Центральной Азии Цифровой кодекс, сделал шаг, закрепивший его позиции в авангарде всего региона.

Правовой фундамент цифрового будущего

Цифровой кодекс – это уникальный документ. Он объединил в единой системе принципы регулирования данных, цифровых сервисов, телекоммуникаций и инфраструктуры. В мире, где цифровые законы часто разрознены и противоречивы, кыргызский Цифровой кодекс можно считать попыткой, причем удачной, стать «маяком» в цифровом океане.

Подобные инициативы реализованы в государствах, которые можно пересчитать по пальцам одной руки. Например, в Эстонии с ее электронной ID и 99 процентами переведенных в онлайн-режим государственных услуг или в Беларуси, легализовавшей смарт-контракты и криптовалюты. В Центральной Азии таким «пионером» стал Кыргызстан. Он первым в регионе системно закрепил цифровое законодательство.

Интернет – основа цифровой экономики

Ни один кодекс не заработает без быстрого и доступного интернета. Здесь Кыргызстан показывает неплохие позиции в сравнении с соседями.

Так, по скорости фиксированного интернета наша республика находится на 82-м месте (70 мегабит в секунду), уступая только Узбекистану (74-е место, скорость – 76 Мбит/с), опережая Казахстан с его 91-м местом и скоростью 62 Мбит/с и Таджикистан (121-е место, скорость – 31 Мбит/с).

По скорости мобильного интернета КР также занимает второе место в регионе:

• Кыргызстан — ≈ 40 Мбит/с (70‑е место);

• Узбекистан — ≈ 39 Мбит/с (72‑е место);

• Казахстан — ≈ 54 Мбит/с (57‑е место);

• Таджикистан — менее 10 Мбит/с (139‑е место среди 143).

По показателям свободы интернета в регулярном рейтинге международной организации Freedom House по сравнению с другими странами Центральной Азии наше государство занимает прочные лидирующие позиции.

Что касается доступности (покрытие, проникновение и цена) интернета, то это важное измерение, правда. Но, к сожалению, фактические цифры для сравнения внутри региона отсутствуют. Однако можно сделать следующее допущение: скорость и свобода являются так называемыми маркерами развития. Даже поверхностный сравнительный анализ по открытым источникам свидетельствует о том, что интернет в Кыргызстане более развит, а значит, более доступен, чем в ограниченных цифровых системах.

Глобальная цифровая магистраль: юго-западный выход Современная цифровая независимость измеряется не только скоростью и ценой, но и количеством независимых маршрутов связи с внешним миром. Один кабель – это уязвимость, в то время как сеть маршрутов – это защита. Сегодня основной международный трафик Кыргызстана идет по северным направлениям, что создает риски.

Чтобы их минимизировать, нам необходимо проложить новый юго-западный цифровой коридор через Кавказ и Каспий.

Евросоюз уже финансирует такие проекты в рамках инициативы Global Gateway и готов выделять смешанное финансирование (гранты ЕС + кредиты ЕИБ/ЕБРР) на цифровую связность.

Возможные маршруты:

1. Азербайджан – Казахстан – Узбекистан – Кыргызстан (морской участок – ~380 километров).

2. Азербайджан – Туркменистан – Узбекистан – Кыргызстан (морской участок – ~300 километров).

Оба маршрута входят в проект Digital Silk Way с пропускной способностью до 400 терабит в секунду. По экспертным оценкам, примерный бюджет маршрутов – около $75-140 миллионов (морской участок – ~$50 миллионов + наземные магистрали – 1 тысяча 500 – 3 тысячи километров по $15-30 тысячи за 1 километр).

В результате КР получит интернет-суверенитет и намного большую устойчивость, потому что при отказе одного канала трафик перераспределяется по другим. Кроме того, будут значительно снижены издержки в направлении Европы и будут расти транзитные доходы, а также развиваться дата-центры и облачные сервисы. В общем, наша республика сможет реально стать цифровым транзитным узлом Центральной Азии.

На самом деле для подключения к юго-западной магистрали Кыргызстану нужно сделать несколько конкретных шагов. В частности, заключить меморандум о взаимопонимании с Узбекистаном, Туркменистаном, Азербайджаном и, возможно, Казахстаном и успеть «запрыгнуть в вагон финансового поезда» Европейского союза до 2027 года.

Интернет-суверенитет как новая категория независимости

Интернет-суверенитет – это способность страны самостоятельно управлять цифровыми коммуникациями, обеспечивать их устойчивость и независимость от внешних факторов. Как энергетическая безопасность в промышленности или продовольственная в сельском хозяйстве, интернет-суверенитет становится обязательным условием для экономики и госуправления.

Новый юго-западный выход даст Кыргызстану возможность строить цифровую экономику на прочном и независимом фундаменте.

Сегодня Цифровой кодекс заложил внутренний правовой каркас. Сравнительно высокая скорость и свобода интернета в нашей стране уже дают конкурентное преимущество, а подключение к глобальным магистралям обеспечит устойчивость и доход. В совокупности это сделает цифровую экономику КР не только развивающейся, но и по-настоящему независимой.