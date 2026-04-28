На фоне слов Омурбека Текебаева Кыргызстан изучает инвестиционный опыт соседей

Депутат Жогорку Кенеша Жылдыз Садырбаева со ссылкой на данные Нацстаткома заявила, что объем привлеченных в Кыргызстан инвестиций за последние пять лет остается на уровне $1–1,5 миллиарда и не растет. Она поинтересовалась причинами у заместителя директора Национального агентства по инвестициям Мээримбека Койчуманова.
Чиновник ответил, что в парламенте поднимался вопрос о снижении инвестиций, в том числе из Германии, однако различия связаны с методологией учета.
По его словам, показатели прямых иностранных инвестиций составляли:
- в 2020 году — около $537 миллионов;
- в 2022 году — $1 миллиард;
- в 2023 году — $1,2 миллиарда;
- за девять месяцев 2025 года — 885 миллионов.
При этом в первом квартале 2026 года инвестиции выросли на 25,5 процента.
Жылдыз Садырбаева не согласилась с таким объяснением.
«Это не такие большие налоги — 12 процентов НДС и до 10 процентов пошлины. Это существенно картину не меняет. Почему инвестиции не растут? Ваше агентство должно работать лучше. Тот же посол [Омурбек Текебаев] говорил, что 95 процентов инвестиций в Центральной Азии приходятся на Казахстан и Узбекистан. Изучайте их опыт, с такими показателями мы не сможем развиваться», — заявила она.
«Вы правы, мы берем опыт этих государств. Сейчас работаем совместно со Всемирным банком. Изучаем, как у них устроены свободные экономические зоны, развитие ГЧП, и внедряем это в законодательство», — сказал он.