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Власть

Омурбек Текебаев посоветовал Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев посоветовал депутату Жогорку Кенеша Шаирбеку Ташиеву баллотироваться на второй срок. Об этом первый написал у себя в соцсетях.

По словам Омурбека Текебаева, недавно во Франкфурте он случайно встретил народного избранника и тот спросил у него, стоит ли ему еще раз выдвигать свою кандидатуру в парламент.

«Я сразу почувствовал, насколько важен для него этот вопрос. Вероятно, он переживает, что его старший брат Камчыбек Ташиев занимает высокий пост, и думает: «Что скажет народ, если я тоже стану депутатом?». Прежде чем ответить, я немного помолчал и сказал: «Ответ может не понравиться, но я скажу правду. В первый раз народ выбрал тебя не как политика, а из-за авторитета твоего брата Камчыбека Ташиева. Люди голосовали из уважения к нему. Это была его победа, а не твоя. Но сегодня ты стал самостоятельным политиком. У тебя есть свое имя, своя команда, избиратели, которые верят в тебя и надеются на тебя. Если ты сейчас примешь участие в выборах и победишь, это будет твоя личная победа», — привел свои слова Омурбек Текебаев.

Посол также призвал Шаирбека Ташиева не бояться, думая, что тот преградит дорогу молодым, новым лидерам из своего округа и разрушит их будущее.

«Сейчас будет многомандатный избирательный округ. Из одного округа будет избрано несколько депутатов. Значит, ты никому не помешаешь. К тому же ты набрался опыта, а главное, у тебя есть большие возможности. Он кивнул. Было видно, что он принял решение», — вспомнил встречу Омурбек Текебаев.

Отметим, Шаирбек Ташиев избран депутатом Жогорку Кенеша VII созыва от Джалал-Абадского одномандатного округа.

Напомним, что очередные парламентские выборы в Кыргызстане запланированы на ноябрь 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/333890/
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