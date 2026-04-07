Власть

Омурбек Текебаев: 95 процентов инвестиций в ЦА шли в Узбекистан и Казахстан

95 процентов инвестиций в Центральную Азию шли в Узбекистан и Казахстан, а Кыргызстан и Таджикистан оставались в стороне. Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев заявил в ходе заседания комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша.

Он сообщил, что такая практика была почти 30 лет.

«Однако после начала военных действий между Россией и Украиной приоритеты европейских стран по отношению к Кыргызстану значительно изменились. В 2018 году товарооборот между Кыргызстаном и Германией составлял всего $70–80 миллионов и был настолько мал, что его можно было считать практически отсутствующим. Однако в последние годы объем товарооборота вырос почти в 5-10 раз. Согласно кыргызской статистике, он составил $429 миллионов, а по данным Германии — $733 миллиона. То есть по нашим данным, он вырос в 5 раз, по данным Германии — в 10 раз», — добавил Омурбек Текебаев.

Посол связал это с позицией России по обходу европейских санкций. При этом отметил, что в последнее время объем товарооборота начал снижаться в связи с изменениями санкционной политики по отношению к России.
Материалы по теме
Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
Омурбек Текебаев: Спикеры парламента КР 30 лет не посещали германский Бундестаг
КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики
Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения
Из Бишкека — в Европу: как кыргызстанка строит карьеру в IT в Германии
Присяжная переводчица кыргызского в ФРГ: о судах, кино и мечте перевести «Манас»
Скоро Новый год. В Германии прошел традиционный забег дедов морозов
Глава кабмина позавтракал с депутатами Бундестага и поговорил о сотрудничестве
Торговая война. Китай снова стал главным торговым партнером Германии
