Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с президентом Садыром Жапаровым. Об этом он сообщил в социальных сетях.
По его словам, в ходе беседы они обсудили идеи его работы «Династия, металл, ат», посвященной историческим и институциональным особенностям евразийских кочевников.
Обсуждались вопросы природы власти и лидерства. Отмечено, что в кочевом обществе власть формировалась не только как механизм доминирования, но и как институт, основанный на ответственности, легитимности и общественном согласии.
Как подчеркнул Омурбек Текебаев, подобные дискуссии демонстрируют тесную связь между пониманием исторического прошлого и формированием будущего государства.