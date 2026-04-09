Власть

Президент обсудил с Омурбеком Текебаевым власть кочевников и будущее страны

Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев встретился с президентом Садыром Жапаровым. Об этом он сообщил в социальных сетях.

По его словам, в ходе беседы они обсудили идеи его работы «Династия, металл, ат», посвященной историческим и институциональным особенностям евразийских кочевников.

Омурбека Текебаева
Фото Омурбека Текебаева
В частности, рассмотрели такие факторы, как генеалогическая структура общества, технологическое развитие на основе металла и мобильность, обеспеченная использованием лошади.

Обсуждались вопросы природы власти и лидерства. Отмечено, что в кочевом обществе власть формировалась не только как механизм доминирования, но и как институт, основанный на ответственности, легитимности и общественном согласии.

Как подчеркнул Омурбек Текебаев, подобные дискуссии демонстрируют тесную связь между пониманием исторического прошлого и формированием будущего государства.
