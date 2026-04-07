Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение

В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение, заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев.

По словам дипломата, к нему часто обращаются по вопросу поддержки в получении квоты на обучение.

«Но я хочу отметить, что обучение в Германии бесплатное. Единственное, что если студенты из КР хотят учиться там, нужно знать немецкий язык. Можно даже получать стипендию», — отметил Омурбек Текебаев.

Он добавил, что в Кыргызстане за счет государства нет обучения немецкому языку и он выведен из учебной программы школ.

«В Казахстане, Узбекистане и Таджикистане обучение немецкому языку за счет государства есть. Получается, что у нас обучение в Германии полностью ложится на плечи родителей. При этом спрос на обучение в Германии вырос почти в два раза за последние годы», — сказал посол.