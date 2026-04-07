Омурбек Текебаев: В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение

В Германии нет понятия квоты на бесплатное обучение, заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по международным делам, обороне, безопасности и миграции посол Кыргызстана в Федеративной Республике Германия Омурбек Текебаев.

По словам дипломата, к нему часто обращаются по вопросу поддержки в получении квоты на обучение.

«Но я хочу отметить, что обучение в Германии бесплатное. Единственное, что если студенты из КР хотят учиться там, нужно знать немецкий язык. Можно даже получать стипендию», — отметил Омурбек Текебаев.

Он добавил, что в Кыргызстане за счет государства нет обучения немецкому языку и он выведен из учебной программы школ.

«В Казахстане, Узбекистане и Таджикистане обучение немецкому языку за счет государства есть. Получается, что у нас обучение в Германии полностью ложится на плечи родителей. При этом спрос на обучение в Германии вырос почти в два раза за последние годы», — сказал посол.
Материалы по теме
КР продолжает переговоры с Германией по безвизовому режиму для дипломатов
Омурбек Текебаев: Спикеры парламента КР 30 лет не посещали германский Бундестаг
Омурбек Текебаев: 95 процентов инвестиций в ЦА шли в Узбекистан и Казахстан
КР и Германия развивают инвестиционное сотрудничество в сфере фармацевтики
Германия запретила мужчинам до 45 лет надолго покидать страну без разрешения
Из Бишкека — в Европу: как кыргызстанка строит карьеру в IT в Германии
Институт допуска к дорожному движению начал работать в Кыргызстане
Очно, вечером, онлайн. Как будут готовить водителей категорий «В»
Присяжная переводчица кыргызского в ФРГ: о судах, кино и мечте перевести «Манас»
Почему 10 месяцев: власти ответили на критику сроков обучения в автошколах
Популярные новости
Садыр Жапаров поручил заводу &laquo;Дастан&raquo; начать выпуск отечественных дронов Садыр Жапаров поручил заводу «Дастан» начать выпуск отечественных дронов
Алтынбек Сулайманов о&nbsp;массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за&nbsp;руку Алтынбек Сулайманов о массовой сдаче мандатов: Это судьба тех, кого вели за руку
Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь Поручение Садыра Жапарова. Кыргызстан направил Ирану гуманитарную помощь
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;31&nbsp;марта&nbsp;&mdash; 3&nbsp;апреля Кыргызстан: кадровые перестановки за 31 марта — 3 апреля
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; и&nbsp;RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park «Банк Компаньон» и RCA Living запускают ипотеку для Royal Central Park
Купили и&nbsp;разделили. Simbank запустил рассрочку до&nbsp;24&nbsp;месяцев на&nbsp;любые траты Купили и разделили. Simbank запустил рассрочку до 24 месяцев на любые траты
KICB: 25&nbsp;лет надежности и&nbsp;новый этап развития в&nbsp;Оше KICB: 25 лет надежности и новый этап развития в Оше
Бурный рост сделок в&nbsp;Royal Central Park на&nbsp;мероприятии 4&nbsp;апреля 2026 года Бурный рост сделок в Royal Central Park на мероприятии 4 апреля 2026 года
