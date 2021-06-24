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Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Дело «Кумтора». Данияра Нарымбаева оставили под стражей

В Бишкекском городском суде рассмотрели жалобу адвокатов экс-руководителя аппарата президента Данияра Нарымбаева на меру пресечения.

Адвокаты просили избрать бывшему чиновнику меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

Выйдя из совещательной комнаты, судьи зачитали решение, по которому постановление Первомайского районного суда Бишкека оставили в силе.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198709/
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