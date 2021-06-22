Дело «Кумтора». Сторонники Омурбека Бабанова митингуют у здания ГКНБ

Бишкекский городской суд оставил экс-премьер-министра Омурбека Бабанова под стражей в СИЗО ГКНБ.

Сторонники бывшего премьера пришли к зданию ГКНБ. Они возмущены решением суда. По их мнению, Омурбека Бабанова должны были отпустить из-под стражи.

На митинге также присутствуют депутат парламента Кенжебек Бокоев, супруга и дети бывшего главы кабинета министров.

По словам нардепа, суд провел заседание с нарушениями, поскольку в зал не впустили родственников, сторонников Омурбека Бабанова и представителей СМИ.

Омурбек Бабанов арестован по решению Первомайского районного суда Бишкека 2 июня. Его обвиняют в коррупции по уголовному делу «Кумтора». Сам он отвергает обвинения и называет их «абсолютной чушью и абсурдом».

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.