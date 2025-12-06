22:58
Происшествия

Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчине дали три года тюрьмы

В Оше мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за изнасилование. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ошской области.

Отмечается, что в середине августа 2025 года в управление внутренних дел Ошской области обратилась гражданка К.А., 2007 года рождения. В заявлении указано, что мужчина в возрасте 30–35 лет, с которым она познакомилась в соцсетях, пообещал помочь в поиске работы. Во время встречи в Араване мужчина изнасиловал девушку в автомобиле.

По данному факту было начато расследование. По собранным материалам возбуждено уголовное дело по статье 156 «Понуждение к действиям сексуального характера» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий 21 августа 2025 года в качестве подозреваемого задержан гражданин К. уулу Ж., 1996 года рождения.

После окончания следственных действий материалы были переданы в суд, который вынес приговор в виде трех лет лишения свободы.
