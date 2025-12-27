Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область провел совещание по строительству автодороги в южной части региона. Об этом сообщает телеканал Region.

В совещании приняли участие руководители муниципалитетов области, главы правоохранительных органов, представители Минтранса и подрядных организаций, занимающихся строительством трассы Балыкчи — Барскоон.

Камчыбек Ташиев подверг критике ремонт дороги протяженностью 141 километр, который начался в 2021 году и до сих пор не завершен. Ответственным руководителям и подрядчикам вынесено строгое предупреждение.

«В 2021-м вы заключили контракт на $798 тысяч, но сейчас стоимость строительства поднялась до $1,3-1,4 миллиона. Работы не завершены в установленные сроки! Заметно, что организационная часть находится в плохом состоянии. Государственный надзор также недостаточен. В связи с этим я взял под личный контроль дорожно-строительные работы. Если не завершите вовремя и качественно, соответствующие стороны будут привлечены к ответственности. Вы будете сурово наказаны», — отметил глава спецслужб.

Также он поручил арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш» Мирлана Исагалиева за невыполнение в установленные сроки ремонта участка трассы Балыкчи — Боконбаево — Каракол.

Руководителям и представителям строительных компаний поручено до 31 августа 2026 года полностью завершить ремонт автодороги Балыкчи — Барскоон — Каракол.