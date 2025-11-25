Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой. Об этом сообщает МВД.

По данным ведомства, Сание Бранчаевой, Жаныл Мамбеталы и Кайсыну Абакирову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Коррупция» и «Вынесение неправосудного приговора или иного судебного акта» УК КР. Кроме того, прокурору Д.М. предъявлено обвинение в совершении преступлений по статье «Коррупция» УК КР.

Решением Первомайского районного суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

На основе собранных материалов также задержан адвокат обвиняемого, который подозревается в передаче взятки экс-судьям. В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

«Коррупционные проявления в судебной системе стали прямой причиной трагической смерти Айсулуу и других пострадавших. Следственные действия продолжаются», — говорится в сообщении.

Напомним, Совет судей дал согласие на привлечение к уголовной ответственности бывших судей Сании Бранчаевой, Жаныл Мамбеталы и Кайсына Абакирова.

В конце сентября в Иссык-Кульской области с особой жестокостью убита 17-летняя Айсулуу Мукашева. В качестве подозреваемого задержали ранее судимого 41-летнего Кумарбека Абдырова. Следствие установило: подозреваемый увез девушку в яблоневый сад в районе пляжа «Азамат» села Жениш, где около 13.00 изнасиловал ее. После этого в окрестностях села Каджи-Сай Тонского района он задушил Айсулуу.

Подозреваемый в убийстве позже признался в изнасиловании и убийстве беременной женщины, Камилы Дуйшебаевой и Айсулуу Мукашевой.