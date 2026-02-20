23:04
Происшествия

В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения

В рамках работы по противодействию коррупции в системе здравоохранения выявил противоправную деятельность заместителя министра здравоохранения КР С.Р.С. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, с 2022 по 2023 годы возглавляя центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте он, в целях личного обогащения, систематически собирал с сотрудников деньги.

По результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела С.Р.С. задержан и водворен в изолятор временного содержания СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление иных должностных лиц, причастных к указанной противоправной деятельности в системе здравоохранения КР.

Напомним, сегодня стало известно, что задержан заместитель министра здравоохранения Кыргызстана Рыспек Сыдыгалиев. Он подозревается в коррупции.
