За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага

Суд выдал ордер на арест экс-депутата Бундестага, подозреваемого в лоббировании интересов Азербайджана за взятки. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что бывшего депутата Бундестага от консервативной партии «ХДС» Акселя Фишера принудительно доставят в суд по обвинениям в получении взяток от Азербайджана.

Фото СМИ. Бывшего депутата Бундестага Акселя Фишера принудительно доставят в суд по обвинениям в получении взяток от Азербайджана

Против него с января продолжается судебный процесс по обвинениям в произнесении речей в интересах указанной страны в Парламентской ассамблее Совета Европы за деньги.

Обвиняемый неоднократно не являлся в суд и в последнее время находился в клинике в Бад-Зеккине. Эксперты, назначенные судом, в выходные признали его годным к разбирательству.

Поскольку Аксель Фишер все равно не явился на судебное заседание, его арестовали и под медицинским наблюдением отправили в Мюнхен. Как минимум до первого судебного заседания он будет в следственном изоляторе.

По версии следствия, в 2018 году выяснилось, что некоторые члены ПАСЕ получали взятки от властей Азербайджана за лоббирование их интересов в Европе. Следствие считает, что Аксель Фишер за деньги голосовал так, как это было нужно Баку, делал проазербайджанские заявления и передавал конфиденциальные документы.