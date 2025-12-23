10:55
USD 87.45
EUR 102.63
RUB 1.09
Происшествия

За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага

Суд выдал ордер на арест экс-депутата Бундестага, подозреваемого в лоббировании интересов Азербайджана за взятки. Об этом сообщает Spiegel.

Отмечается, что бывшего депутата Бундестага от консервативной партии «ХДС» Акселя Фишера принудительно доставят в суд по обвинениям в получении взяток от Азербайджана.

СМИ
Фото СМИ. Бывшего депутата Бундестага Акселя Фишера принудительно доставят в суд по обвинениям в получении взяток от Азербайджана

Против него с января продолжается судебный процесс по обвинениям в произнесении речей в интересах указанной страны в Парламентской ассамблее Совета Европы за деньги.

Обвиняемый неоднократно не являлся в суд и в последнее время находился в клинике в Бад-Зеккине. Эксперты, назначенные судом, в выходные признали его годным к разбирательству.

Поскольку Аксель Фишер все равно не явился на судебное заседание, его арестовали и под медицинским наблюдением отправили в Мюнхен. Как минимум до первого судебного заседания он будет в следственном изоляторе.

По версии следствия, в 2018 году выяснилось, что некоторые члены ПАСЕ получали взятки от властей Азербайджана за лоббирование их интересов в Европе. Следствие считает, что Аксель Фишер за деньги голосовал так, как это было нужно Баку, делал проазербайджанские заявления и передавал конфиденциальные документы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/355567/
просмотров: 94
Версия для печати
Материалы по теме
Ташкент и Баку запускают совместную разработку нефтегазового месторождения
Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчине дали три года тюрьмы
Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Армию Азербайджана приводят в соответствие со стандартами НАТО — Ильхам Алиев
В Азербайджане объявили незаконной работу журналистов местной службы ВВС
Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Азербайджан достроит пятизвездочный отель на озере Иссык-Куль в 2026 году
После переговоров Путина и Алиева. Освобожден директор «Sputnik Азербайджан»
Кыргызстан и Азербайджан подписали соглашение о творческих связях между театрами
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области выявлен устойчивый канал по&nbsp;изготовлению поддельных документов В Чуйской области выявлен устойчивый канал по изготовлению поддельных документов
Золото, лекарства и&nbsp;&laquo;крыша&raquo; в&nbsp;погонах: ГКНБ &laquo;накрыл&raquo; крупную контрабандную сеть Золото, лекарства и «крыша» в погонах: ГКНБ «накрыл» крупную контрабандную сеть
$180 тысяч за&nbsp;&laquo;отмазку&raquo;: ГКНБ поймал коррупционеров с&nbsp;деньгами и&nbsp;наркотиками $180 тысяч за «отмазку»: ГКНБ поймал коррупционеров с деньгами и наркотиками
Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района Злоупотреблял должностным положением. Задержан аким Чуйского района
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) получил награду за&nbsp;международное сотрудничество в&nbsp;Ташкенте МПЦ («Элкарт») получил награду за международное сотрудничество в Ташкенте
MBANK впервые в&nbsp;Кыргызстане запустил MPay: оплата и&nbsp;переводы одним касанием MBANK впервые в Кыргызстане запустил MPay: оплата и переводы одним касанием
O!Business&nbsp;&mdash; выгодный прием QR-платежей для&nbsp;ИП по&nbsp;нормам ГНС&nbsp;КР O!Business — выгодный прием QR-платежей для ИП по нормам ГНС КР
MEGA дарит яркое настроение к&nbsp;Новому году: стартует акция на&nbsp;VIP-номера MEGA дарит яркое настроение к Новому году: стартует акция на VIP-номера
23 декабря, вторник
10:53
В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшение дорог города Ош В парламенте обсудили проекты, направленные на улучшени...
10:51
За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага
10:50
В КР утверждены допустимые нормы нагрузок для женщин и работников до 18 лет
10:39
Уточнены правила приватизации служебного жилья для военных и силовиков
10:33
Кыргызско-Японский цифровой университет хотят создать Бишкек и Токио