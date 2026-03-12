15:03
USD 87.45
EUR 101.56
RUB 1.11
Происшествия

Журналистка Алтынай Арстанбекова останется в СИЗО до 9 мая

Журналистке Алтынай Арстанбековой, подозреваемой в публикации материалов с призывами к массовым беспорядкам, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первомайский районный суд Бишкека постановил оставить ее в СИЗО до 9 мая. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе суда.

Читайте по теме
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД

Алтынай Арстанбекова была задержана 11 марта. По данным МВД, она использовала фейковый аккаунт под именем «Даниэль Жоошбаев» в Facebook. Следствие утверждает, что через эту страницу распространялись публикации, направленные на дискредитацию властей Кыргызстана и обострение общественно-политической ситуации в стране.

10 марта в ее доме провели обыск. Изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, видеокамера, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/365686/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
20-летие 24.kg. Опыт и школа жизни — экс-сотрудники о работе в агентстве
В ГКНБ КР рассказали подробности задержания замминистра здравоохранения
Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна
В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов
Суд отказал журналистке Баян Жумагуловой выехать за границу на лечение
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага
Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчине дали три года тюрьмы
Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Актрисе Аглае Тарасовой не стали назначать домашний арест
Популярные новости
Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД Задержание журналистки Алтынай Арстанбековой: комментарий МВД
В&nbsp;Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов В Кыргызстане ночью зафиксировали землетрясение магнитудой около трех баллов
Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке&nbsp;&mdash; СМИ Сын убитого верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи ранен при атаке — СМИ
Атака на&nbsp;Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится &laquo;в&nbsp;состоянии войны&raquo; Атака на Иран. Президент ОАЭ заявил, что страна находится «в состоянии войны»
Бизнес
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший? Фермеры Кыргызстана! Готовы доказать, кто лучший?
12 марта, четверг
14:56
На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются работы по расширению моста На трассе Лебединовка — ГЭС-5 в Бишкеке продолжаются ра...
14:54
Журналистка Алтынай Арстанбекова останется в СИЗО до 9 мая
14:52
Исполнителей теракта в «Крокусе» приговорили к пожизненному сроку
14:50
Интернет-мошенничество. В 2025 году у граждан КР украли 826 миллионов сомов
14:49
Мобильный диагностический комплекс начал работу в Ошской области