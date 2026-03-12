Журналистка Алтынай Арстанбекова останется в СИЗО до 9 мая

Журналистке Алтынай Арстанбековой, подозреваемой в публикации материалов с призывами к массовым беспорядкам, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Первомайский районный суд Бишкека постановил оставить ее в СИЗО до 9 мая. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе суда.

Алтынай Арстанбекова была задержана 11 марта. По данным МВД, она использовала фейковый аккаунт под именем «Даниэль Жоошбаев» в Facebook. Следствие утверждает, что через эту страницу распространялись публикации, направленные на дискредитацию властей Кыргызстана и обострение общественно-политической ситуации в стране.

10 марта в ее доме провели обыск. Изъяты мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, видеокамера, документы и другие предметы, имеющие значение для расследования.