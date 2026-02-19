16:53
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Происшествия

Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна

Брат короля Великобритании задержан по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Британская полиция прибыла в дом Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на территории Сандрингемского дворца на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Telegraph.

из архива
Фото из архива. Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна

66-летний бывший принц задержан по подозрению в должностном преступлении.

Ранее правоохранители сообщили, что обсуждают с прокуратурой расследование сообщений о том, что принц Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства. На данный момент полиция оценивает поступившие сообщения на предмет того, есть ли подозрения в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него. Эндрю также фигурирует в опубликованных файлах Эпштейна. Одна из последних партий документов содержит фотографии, на которых принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362772/
просмотров: 272
Версия для печати
Материалы по теме
ООН: «Досье Эпштейна» содержит признаки преступлений против человечности
«Файлы Эпштейна»: что этот скандал означает и при чем тут Атамбаев
Дело Эпштейна. В Британии персонал отказался работать на Эндрю — брата короля
Тысячи упоминаний Трампа в новой партии документов по делу Эпштейна — СМИ
В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
За лоббирование Азербайджана. В Германии арестовали бывшего депутата Бундестага
Пообещал найти работу и изнасиловал. В Оше мужчине дали три года тюрьмы
Задержаны экс-судьи, изменившие приговор убийце Айсулуу Мукашевой
Беспрецедентный случай в Британии: король Карл III лишил титула принца Эндрю
Популярные новости
Экс-глава управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку задержан Экс-глава управления ГКНБ по Бишкеку задержан
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на&nbsp;границе с&nbsp;КР Узбекские спецслужбы перехватили большую партию наркотиков на границе с КР
В&nbsp;Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в&nbsp;международном розыске В Бишкеке задержан гражданин России, находившийся в международном розыске
Бизнес
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
MEGA поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;наступлением священного месяца Орозо MEGA поздравляет кыргызстанцев с наступлением священного месяца Орозо
В&nbsp;месяц Рамазан&nbsp;&mdash; бесплатный ночной интернет и&nbsp;полезные сервисы от&nbsp;Beeline В месяц Рамазан — бесплатный ночной интернет и полезные сервисы от Beeline
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; (ТМ&nbsp;MEGA) сообщает о&nbsp;назначении генерального директора ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) сообщает о назначении генерального директора
19 февраля, четверг
16:49
Обмен загранпаспорта через смартфон: ГУ «Кызмат» запустило новый сервис Обмен загранпаспорта через смартфон: ГУ «Кызмат» запуст...
16:44
Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна
16:40
Проект «Центральная Азия на перекрестке идей и культур» открывается в Москве
16:27
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
16:25
Эльвира Сурабалдиева стала председателем комитета ЖК