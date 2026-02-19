Брат короля Великобритании задержан по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Британская полиция прибыла в дом Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, на территории Сандрингемского дворца на фоне скандала вокруг его связей с американским финансистом Джеффри Эпштейном, пишет The Telegraph.

Фото из архива. Брат короля Великобритании бывший принц Эндрю задержан по делу Эпштейна

66-летний бывший принц задержан по подозрению в должностном преступлении.

Ранее правоохранители сообщили, что обсуждают с прокуратурой расследование сообщений о том, что принц Эндрю тайно пересылал Эпштейну правительственные документы Соединенного Королевства. На данный момент полиция оценивает поступившие сообщения на предмет того, есть ли подозрения в совершении уголовного преступления и требуется ли полномасштабное расследование.

В 2019 году принц Эндрю был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандала, вызванного делом Эпштейна. Это произошло после того, как американка Вирджиния Джуфре выступила с обвинениями против него. Эндрю также фигурирует в опубликованных файлах Эпштейна. Одна из последних партий документов содержит фотографии, на которых принц склонился над неизвестной молодой женщиной, лежащей на полу. В начале декабря 2025 года Карл III лишил своего брата всех титулов.