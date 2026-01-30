В КР хотят узаконить цифровые доказательства и арест криптоактивов

На общественное обсуждение вынесен проект закона о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс о правонарушениях Кыргызской Республики.

Документом предлагается закрепить в законодательстве институт цифровых доказательств — от переписки и файлов до данных о пользователях и трафика — и прописать правила их фиксации, изъятия, хранения и обеспечения сохранности, чтобы снизить риск признания таких сведений недопустимыми в суде.

В обосновании отмечается, что количество преступлений с использованием цифровых технологий растет, а действующие нормы остаются «не под цифровую реальность». Авторы предлагают унифицировать терминологию в духе Цифрового кодекса, обновить ряд составов киберпреступлений и процедур следствия, а также отдельно урегулировать работу с виртуальными активами.

Законопроект предусматривает возможность ареста и изъятия таких активов, их сохранение до решения суда и механизм конфискации эквивалентного имущества или суммы, если активы скрыты, отчуждены или уничтожены.

Также предлагается модернизировать нормы о международном сотрудничестве по цифровым данным, включая временное сохранение информации по запросам и возможность обмена материалами в цифровой форме в предусмотренных случаях.

В справке указывается, что принятие проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета.