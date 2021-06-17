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Власть

Депутаты плодят безработицу. Дастан Бекешев о поправках в закон об НПО

Депутаты парламента сами плодят безработицу. Так считает нардеп Дастан Бекешев, о чем он заявил в своем Telegram-канале.

По его словам, принятие в трех чтениях законопроекта о финансовой отчетности НПО приведет к тому, что многие некоммерческие организации закроются, а международные — свернут свою деятельность в КР. «В этом случае наши граждане, которые заняты в этих проектах, потеряют работу. Поэтому я и говорю, что депутаты сами плодят безработицу», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, 4 марта Жогорку Кенеш в первом чтении принял поправки в закон об НПО, обязывающие некоммерческие организации отчитываться об источниках финансирования. Правозащитники назвали его дискриминационным и попросили инициаторов отозвать законопроект.

Сегодня Жогорку Кенеш направил законопроект на голосование в третьем чтении.

Ссылка: https://24.kg/vlast/197984/
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