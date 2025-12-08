12:33
Власть

Президент Азербайджана пообещал поддерживать проекты в Кыргызстане

Фото пресс-службы кабмина

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил готовность поддерживать перспективные проекты в Кыргызстане, реализуемые за счет средств Азербайджано-Кыргызского фонда развития (АКФР). Об этом он заявил на встрече с заместителем главы кабинета министров КР Бакытом Торобаевым, сообщила пресс-служба кабмина.

Чиновник подчеркнул особую роль доверительного диалога на высшем уровне. Благодаря этому за последние годы двусторонние отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень.

Ильхам Алиев высоко оценил динамику развития кыргызско-азербайджанских отношений. Он отметил, что придает особое значение всестороннему укреплению стратегического партнерства между двумя странами.

Глава Азербайджана подчеркнул, что насыщенная повестка заседания межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству, которое состоится в Баку, является наглядным свидетельством тесного взаимодействия и взаимного стремления к углублению практического партнерства.

Отмечено значение участия Азербайджана в формате консультативных встреч глав государств Центральной Азии. Кыргызская сторона заметила, что это способствует укреплению взаимосвязанности регионов ЦА и Южного Кавказа, развитию устойчивых транспортных коридоров и углублению экономических и гуманитарных связей.

Особое внимание на встрече уделили расширению инвестиционного сотрудничества. Обсуждена работа Азербайджано-Кыргызского фонда развития, приступившего к финансированию первых проектов. Ильхам Алиев выразил готовность и далее поддерживать перспективные проекты в КР, реализуемые за счет средств АКФР.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы углубления кооперации в энергетике, транспорте и логистике, взаимных инвестициях, образовании, гуманитарном обмене и аграрной сфере.
