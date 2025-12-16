Заместитель председателя кабинета министров Кыргызской Республики Бакыт Торобаев принял участие в церемонии подписания кредитного соглашения, предназначенного для финансирования проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Соглашение заключено между ОсОО «Компания железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан» (совместная проектная компания) и синдикатом банков КНР, включающим Государственный банк развития Китая и «Эксимбанк».

Общая стоимость проекта железной дороги оценивается в $4,7 миллиарда. Половина суммы в размере около $2,3 миллиарда будет предоставлено Китаем в качестве кредита на 35 лет совместной проектной компании, учрежденной тремя странами.

Погашение этой суммы будет осуществляться непосредственно ею же. Оставшиеся $2,3 миллиарда будут внесены тремя государствами в уставный капитал компании в следующем процентном соотношении: Китай — 51 процент, Кыргызстан и Узбекистан — по 24,5 процента каждый.

Выступая на церемонии подписания документа, Бакыт Торобаев подчеркнул, что согласно одному из ключевых положений инвестиционного соглашения между кабмином Кыргызстана и совместной проектной компанией, полное финансовое обеспечение проекта должно быть завершено до 20 декабря 2025 года, которое успешно выполнено уже сегодня.

«Это достижение заслуживает высокой оценки и ясно демонстрирует готовность Совместной проектной компании, созданной тремя странами, к реализации проектов международного уровня», — заявил заместитель он.

Генеральный директор ОсОО «Компания железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан» Чжоу Син, отметил, что совместная проектная компания сосредоточится не только на эффективном использовании привлеченных средств, но и на обеспечении надежного и своевременного выполнения всех обязательств по соглашению.

Строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан является одним из наиболее технически и инженерно сложных проектов в регионе. В рамках его строительства предусмотрено возведение 50 мостов и 29 тоннелей общей длиной 120 километров.

Это означает, что около 40 процентов всего пути будет проходить через тоннели и по мостам. На территории Кыргызстана общая длина железной дороги составит 304 километра.

Напомним, что официальный старт строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан дан 27 декабря 2024 года президентами трех стран. Тогда президент КР Садыр Жапаров, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев выступили с обращениями, подчеркнув стратегическое значение этого проекта.