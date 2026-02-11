На финансирование сельского хозяйства выделят 42 миллиарда сомов

В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса будет выделено более 42 миллиардов сомов. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев 11 февраля в Жогорку Кенеше, предоставляя информацию о подготовке к весенним полевым работам.



По словам министра, с целью своевременного и качественного проведения весенних полевых работ, поддержки агрегаторов и фермеров кабинет министров реализует ряд государственных проектов и инвестиционных программ.



Среди них такие проекты, как «ФСХ-14», «КАПК», «ФОТП-2», «Развитие племенных хозяйств «Асыл-тукум», «Развитие семеноводческих питомников», «Развитие мясного кластера в Чуйской области и городе Бишкек», «Совершенствование технологий водосбережения». Проекты реализуются через ряд финансовых институтов.

Министр Бакыт Торобаев отметил, что в связи с особым вниманием президента Садыра Жапарова к сельскому хозяйству на 2026 год на агропромышленный комплекс предусмотрены следующие средства:

из республиканского бюджета – 6 миллиардов сомов;

со специального счета – 1,5 миллиарда сомов;

из государственного инвестиционного проекта (ПГИ) – 11 миллиардов сомов;

за счет капитальных вложений – 14,3 миллиарда сомов;

в рамках 7 госпроектов поддержки – 9,3 миллиарда сомов.

Общий объем финансирования превышает 42 миллиарда сомов и направлен на развитие сельского хозяйства.



Министр отметил, что эти меры финансирования направлены на поддержку фермеров и агрегаторов, улучшение ирригационной инфраструктуры и устойчивое развитие агропромышленного комплекса.