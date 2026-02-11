13:38
USD 87.45
EUR 104.14
RUB 1.13
Общество

На финансирование сельского хозяйства выделят 42 миллиарда сомов

В 2026 году на поддержку агропромышленного комплекса будет выделено более 42 миллиардов сомов. Об этом сообщил министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев 11 февраля в Жогорку Кенеше, предоставляя информацию о подготовке к весенним полевым работам.

По словам министра, с целью своевременного и качественного проведения весенних полевых работ, поддержки агрегаторов и фермеров кабинет министров реализует ряд государственных проектов и инвестиционных программ.

Среди них такие проекты, как «ФСХ-14», «КАПК», «ФОТП-2», «Развитие племенных хозяйств «Асыл-тукум», «Развитие семеноводческих питомников», «Развитие мясного кластера в Чуйской области и городе Бишкек», «Совершенствование технологий водосбережения». Проекты реализуются через ряд финансовых институтов.

Министр Бакыт Торобаев отметил, что в связи с особым вниманием президента Садыра Жапарова к сельскому хозяйству на 2026 год на агропромышленный комплекс предусмотрены следующие средства:

  • из республиканского бюджета – 6 миллиардов сомов;
  • со специального счета – 1,5 миллиарда сомов;
  • из государственного инвестиционного проекта (ПГИ) – 11 миллиардов сомов;
  • за счет капитальных вложений – 14,3 миллиарда сомов;
  •  в рамках 7 госпроектов поддержки – 9,3 миллиарда сомов.

Общий объем финансирования превышает 42 миллиарда сомов и направлен на развитие сельского хозяйства.

Министр отметил, что эти меры финансирования направлены на поддержку фермеров и агрегаторов, улучшение ирригационной инфраструктуры и устойчивое развитие агропромышленного комплекса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/361543/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Производители молока просят установить единую цену не ниже 40 сомов
Кабмин берет на себя расходы по сертификации органики и выделяет земли фермерам
ЕАЭС запускает механизм финансовой поддержки проектов в сельском хозяйстве
«Кызмат» перевели на особый режим: финансирование только со спецсчета
Китай заинтересован в строительстве в КР завода по сборке сельхозтехники
Потери урожая, рост животноводства. Как фермеры Кыргызстана закончили 2025 год
МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы
Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов
В ООН сожалеют о решении США выйти из десятков международных организаций
В КР на 56 сельхозпредприятиях внедрены международные стандарты качества
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке в&nbsp;начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на&nbsp;9-11 февраля В Бишкеке в начале недели ожидаются осадки. Прогноз погоды на 9-11 февраля
Обращение от&nbsp;имени Камчыбека Ташиева опубликовано в&nbsp;социальных сетях Обращение от имени Камчыбека Ташиева опубликовано в социальных сетях
МВД напомнило кыргызстанцам об&nbsp;ответственности за&nbsp;дропперство МВД напомнило кыргызстанцам об ответственности за дропперство
СМИ: Камчыбек Ташиев находится на&nbsp;лечении в&nbsp;Германии СМИ: Камчыбек Ташиев находится на лечении в Германии
Бизнес
MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны MEGA продолжает масштабное развитие телеком-инфраструктуры страны
Акция &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; продолжается Акция «20 миллионеров» от «Оптима Банка» продолжается
Зима у&nbsp;моря: &laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил клиентам путевки в&nbsp;Таиланд Зима у моря: «Банк Компаньон» вручил клиентам путевки в Таиланд
Старт продаж башни ATLAS в&nbsp;Royal Central Park: время инвестировать Старт продаж башни ATLAS в Royal Central Park: время инвестировать
11 февраля, среда
13:30
Сотрудникам Ветеринарной службы будут доплачивать из спецфонда Сотрудникам Ветеринарной службы будут доплачивать из сп...
13:24
Разбил зеркала авто и избил владельца: задержан подозреваемый в хулиганстве
13:20
Ученые НАН высказались об идее досрочных выборов президента
13:20
Январь 2026 года стал рекордным по количеству магнитных бурь
13:19
На стройке ГИК в Караколе устранили нарушения после видео в соцсетях