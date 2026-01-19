19:33
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Общество

МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы

Фото МОМ. Сотрудница МОМ беседует с семьей беженцев в Южном Судане

Международная организация по миграции (МОМ) представила свои планы реагирования на кризисы в этом году — список 32 приоритетных страновых и региональных проектов.

По данным Службы новостей ООН, планы нацелены на оказание помощи 22,7 миллиона человек — мигрантам, беженцам, внутренне перемещенным лицам и принимающим сообществам. Для их реализации потребуется $2,5 миллиарда.

«В 2026-м МОМ пришлось четко расставить приоритеты, сосредоточившись на наиболее срочных потребностях. В организации отмечают, что, хотя запрос на финансирование в $2,5 миллиарда ниже, чем в предыдущие годы, это не означает уменьшения потребностей. Ограниченные ресурсы направят туда, где потребности и потенциальное воздействие помощи наиболее значительны: на самые тяжелые кризисы, наиболее уязвимые группы населения и операции, которые с наибольшей вероятностью спасут жизни и стабилизируют сообщества, сохраняя при этом гибкость для расширения помощи по мере поступления финансирования», — говорится в сообщении.

Масштаб текущих вызовов очевиден: в одном лишь Судане с начала конфликта вынужден покинуть свой дом почти каждый третий человек. В этом году МОМ стремится привлечь $170 миллионов для помощи 1,3 миллиона суданцев, пострадавших от этой войны. Организация уделяет приоритетное внимание поддержке местных общин и институтов, инвестируя в их потенциал для предоставления качественной помощи и обеспечения более устойчивого, локально ориентированного отклика.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/358340/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
ООН запросила $2,3 миллиарда для оказания гумпомощи жителям Украины в 2026 году
Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов
Объем мировой экономики вырастет в 2026 году на 2,7 процента — доклад ООН
В ООН сожалеют о решении США выйти из десятков международных организаций
США прекращают участие в 66 международных организациях. Трамп подписал документ
Совет безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации вокруг Венесуэлы
Глава Колумбии предложил провести срочное заседание ООН по ситуации в Венесуэле
ООН призывает в 2026 году защитить детей от ужасов войны
США выделят $2 миллиарда на гуманитарную деятельность ООН
Новогодние праздники. В ООН призывают минимизировать отходы
Популярные новости
Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики Снег, туман, гололедица. Штормовое предупреждение распространили синоптики
Упрощены правила оформления паспортов и&nbsp;регистрации граждан Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу Назван срок, после которого старые водительские удостоверения утратят силу
Конфликт между активистом и&nbsp;&laquo;Куликовым&raquo; урегулирован Конфликт между активистом и «Куликовым» урегулирован
Бизнес
Сеть&nbsp;О! стала еще мощнее: масштабное обновление в&nbsp;100+ населенных пунктах Сеть О! стала еще мощнее: масштабное обновление в 100+ населенных пунктах
Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в&nbsp;KICB Акция! SWIFT-переводы стали еще более доступными в KICB
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
19 января, понедельник
19:23
МАГАТЭ и Грац озвучили результаты эксперимента по стерилизации комаров МАГАТЭ и Грац озвучили результаты эксперимента по стери...
19:19
В Кыргызстане усилили контроль за работой электросетей в связи с холодами
19:05
В Кыргызстане вводят «государственное задание» в сфере госзакупок
19:04
Минприроды КР проверило воздействие завода по переработке мусора на атмосферу
18:55
Депутат Дастан Бекешев предложил упразднить институт алиментов