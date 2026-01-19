МОМ запросила $2,5 миллиарда для реагирования на глобальные кризисы

Международная организация по миграции (МОМ) представила свои планы реагирования на кризисы в этом году — список 32 приоритетных страновых и региональных проектов.

По данным Службы новостей ООН, планы нацелены на оказание помощи 22,7 миллиона человек — мигрантам, беженцам, внутренне перемещенным лицам и принимающим сообществам. Для их реализации потребуется $2,5 миллиарда.

«В 2026-м МОМ пришлось четко расставить приоритеты, сосредоточившись на наиболее срочных потребностях. В организации отмечают, что, хотя запрос на финансирование в $2,5 миллиарда ниже, чем в предыдущие годы, это не означает уменьшения потребностей. Ограниченные ресурсы направят туда, где потребности и потенциальное воздействие помощи наиболее значительны: на самые тяжелые кризисы, наиболее уязвимые группы населения и операции, которые с наибольшей вероятностью спасут жизни и стабилизируют сообщества, сохраняя при этом гибкость для расширения помощи по мере поступления финансирования», — говорится в сообщении.

Масштаб текущих вызовов очевиден: в одном лишь Судане с начала конфликта вынужден покинуть свой дом почти каждый третий человек. В этом году МОМ стремится привлечь $170 миллионов для помощи 1,3 миллиона суданцев, пострадавших от этой войны. Организация уделяет приоритетное внимание поддержке местных общин и институтов, инвестируя в их потенциал для предоставления качественной помощи и обеспечения более устойчивого, локально ориентированного отклика.