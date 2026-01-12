Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов

В прошлом году поддержка аграрного сектора Кыргызстана существенно расширена: финансирование сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществлялось по пяти государственным программам. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, если ранее льготные кредиты предоставляли только в рамках двух программ, то в 2025-м — по пяти направлениям: «Финансирование сельского хозяйства», «Кредитование агропромышленного комплекса», а также проекты по племенному животноводству и семеноводству.

Из предусмотренных на прошлый год 12 миллиардов 242 миллионов сомов фактически освоено 11 миллиардов 369 миллионов, что составляет 92,8 процента от запланированного объема. При этом программа «Финансирование сельского хозяйства — 13» выполнена на 100 процентов, а «Кредитование агропромышленного комплекса» — на 166 процентов.

Кроме того, в рамках Государственной инвестиционной программы в аграрном секторе реализовывались 12 крупных инвестиционных проектов. Из предусмотренных 9 миллиардов 707 миллионов сомов освоено 6 миллиардов 502 миллиона, или 67 процентов. Положительная динамика отмечена и по линии капитальных вложений, где уровень освоения достиг 64,6 процента.

В министерстве подчеркнули: достигнутые показатели по пяти приоритетным направлениям свидетельствуют о том, что аграрный сектор страны развивается устойчиво и последовательно, а меры государственной поддержки дают ощутимый эффект.