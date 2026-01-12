13:29
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов

В прошлом году поддержка аграрного сектора Кыргызстана существенно расширена: финансирование сельского хозяйства, перерабатывающих предприятий и индивидуальных предпринимателей осуществлялось по пяти государственным программам. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По данным ведомства, если ранее льготные кредиты предоставляли только в рамках двух программ, то в 2025-м — по пяти направлениям: «Финансирование сельского хозяйства», «Кредитование агропромышленного комплекса», а также проекты по племенному животноводству и семеноводству.

Из предусмотренных на прошлый год 12 миллиардов 242 миллионов сомов фактически освоено 11 миллиардов 369 миллионов, что составляет 92,8 процента от запланированного объема. При этом программа «Финансирование сельского хозяйства — 13» выполнена на 100 процентов, а «Кредитование агропромышленного комплекса» — на 166 процентов.

Кроме того, в рамках Государственной инвестиционной программы в аграрном секторе реализовывались 12 крупных инвестиционных проектов. Из предусмотренных 9 миллиардов 707 миллионов сомов освоено 6 миллиардов 502 миллиона, или 67 процентов. Положительная динамика отмечена и по линии капитальных вложений, где уровень освоения достиг 64,6 процента.

В министерстве подчеркнули: достигнутые показатели по пяти приоритетным направлениям свидетельствуют о том, что аграрный сектор страны развивается устойчиво и последовательно, а меры государственной поддержки дают ощутимый эффект.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357488/
просмотров: 320
Версия для печати
Материалы по теме
В ООН сожалеют о решении США выйти из десятков международных организаций
Более 60 агропредприятий открыли в Кыргызстане в 2025 году
Перерабатывающая отрасль КР выросла на 27,8 процента за 11 месяцев
На финансирование спорта в КР в 2025 году выделено 2,5 миллиарда сомов
В Кыргызстане за 11 месяцев 796 сел обеспечены питьевой водой
От икры до прилавка: КР внедряет цифровой контроль над рыбной продукцией
Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Финансирование распределено
В КР проводят анализ самообеспеченности по основным продовольственным товарам
В Кыргызстане реализуют полную цифровизацию аграрного сектора
В Баткенской области модернизируют Шахимарданскую оросительную систему
Популярные новости
&laquo;Эффект помады&raquo;, или Почему в&nbsp;кафе и&nbsp;ресторанах Бишкека полно посетителей «Эффект помады», или Почему в кафе и ресторанах Бишкека полно посетителей
Муфтият КР&nbsp;предупредил паломников и&nbsp;туркомпании, организующие умру Муфтият КР предупредил паломников и туркомпании, организующие умру
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Кыргызский&nbsp;&mdash; это логика. Виктория Кринвальд о&nbsp;том, как быстро выучить госязык Кыргызский — это логика. Виктория Кринвальд о том, как быстро выучить госязык
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
12 января, понедельник
13:05
ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметных тестов ОРТ-2025. Абитуриенты выбирали от трех до семи предметн...
12:51
Гибель кыргызстанки на Мальте. Прорабатывается вопрос репатриации тела
12:40
ОРТ-2025. Девушки получили больше грантов в вузах и обошли юношей по баллам
12:24
Господдержка на рекордном уровне: агросектору выделили более 12 миллиардов сомов
12:21
Владимир Путин направил в Госдуму законы о взыскании алиментов в странах СНГ