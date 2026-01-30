12:06
Власть

«Кызмат» перевели на особый режим: финансирование только со спецсчета

Президент Садыр Жапаров подписал указ о введении на 2026 год апробационного режима для повышения эффективности ведомственных организаций, подведомственных управделами.

Как сообщили в администрации президента, с 1 января по 31 декабря 2026 года финансирование государственной организации «Кызмат» временно регулируется по новой схеме.

Согласно указу, финансирование деятельности учреждения будет осуществляться исключительно за счет средств, поступающих на его специальный счет.

Условия выплаты заработной платы сотрудникам определяются действующим указом президента от 25 июля 2024 года № 206 КПУ и также обеспечиваются за счет средств специального счета.

Министерству финансов поручили учесть эти изменения при подготовке поправок в закон о республиканском бюджете на 2026–2028 годы. В кабмине также должны в десятидневный срок подготовить изменения в нормативные акты, регулирующие порядок формирования тарифов на платные услуги ведомственных организаций и учет их доходов.

Итоги апробационного режима и предложения по корректировке законодательства представят в администрацию президента.

Указ вступает в силу 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
