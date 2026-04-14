Общество

Финансировать комиссию по рассмотрению жалоб в сфере госзакупок начнут с 2027-го

В Кыргызстане утвердили Положение о порядке и условиях оплаты деятельности независимой комиссии по рассмотрению административных жалоб и обращений в сфере государственных закупок. Постановление подписал глава кабмина.

Согласно документу, Министерство финансов должно предусмотреть средства при разработке проекта Закона КР «О республиканском бюджете КР на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов».

Постановление вступит в силу с 1 января 2027 года.

Напомним, формировать независимую комиссию начали в конце 2025 года.

Согласно Закону «О государственных закупках», комиссия будет рассматривать жалобы на решения закупающих организаций и агентов, а также обращения, связанные с процедурой закупок.
