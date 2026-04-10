АБР выделит на поддержку экономики КР по $150-200 миллионов в ближайшие три года

АБР намерен выделять на поддержку экономики КР по $150-200 миллионов в ближайшие три года. Об этом заявил сегодня на пресс-брифинге Азиатского банка развития по докладу «Обзор развития Азии» директор Постоянного представительства АБР в Кыргызской Республике Чжэн Ву.

По его словам, портфель АБР составляет $1,1 миллиарда.

«При этом окончательная сумма поддержки будет зависеть от участия частного сектора, который мы активно пытаемся вовлечь. Мы хотим расширить показатель использования суверенного финансирования и увеличить его несуверенную часть», — отметил Чжэн Ву.

По его словам, экономика Кыргызстана растет и она должна отражаться на общем благосостоянии населения.

«С точки зрения АБР, мы ориентируемся на сочетание политической поддержки инвестиций и рассматриваем другие инфраструктурные проекты, включая энергетику.

Хочу привести пример из энергосектора. В прошлом году мы с Министерством энергетики наконец договорились о замене агрегата на Токтогульской ГЭС с нашей помощью. Результаты не сразу будут заметны, но я уверен, что в прошлом году была проделана большая работа. Энергетическая ситуация в стране уже не такая, как в прошлые годы, и в результате этих улучшений дополнительная генерация составила более 20 мегаватт», — отметил Чжэн Ву.

Он заметил, что АБР уделяет большое внимание поддержке страны для улучшения транспортной инфрастуры.

«Эти инфраструктурные инвестиции в организации транспортных коридоров носят долгосрочный характер, и их эффект станет заметен позже. Также мы работаем с сельским хозяйством через проекты, где пытаемся улучшить доступ к финансированию для аграрных предпринимателей. Работа ведется, и населению нужно набраться терпения, чтобы увидеть ощутимые результаты», — добавил Чжэн Ву.